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Niektórzy musieli uciekać dwa razy. Gdy niebo zmienia się w piekło

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Pocztówkowy wizerunek południa Europy coraz częściej zderza się z rzeczywistością ekstremalnych upałów i niszczycielskich pożarów
Pocztówkowy wizerunek południa Europy coraz częściej zderza się z rzeczywistością ekstremalnych upałów i niszczycielskich pożarów
Źródło zdj. gł.: MAXIMILIEN LAMY/AFP/East News
Setki tysięcy ewakuowanych, kolejne miejscowości odcinane przez ogień i łzy nad utraconym dorobkiem życia. Pocztówkowy wizerunek południa Europy zderza się z rzeczywistością ekstremalnych upałów i niszczycielskich pożarów. - Z mężem coraz częściej zadajemy sobie pytanie: czy będziemy musieli się przeprowadzić? Gdzie będzie bezpieczniej dla naszej rodziny? - mówi TVN24+ Marta z Bordeaux. Artykuł dostępny w subskrypcji

Marta wyjechała. Jeszcze nie wie, na jak długo. Nie była objęta obowiązkową ewakuacją, ale życie w Bordeaux, spowitym gęstym dymem, stało się nie do zniesienia.

- Dusiłam się. Nawet w domu mimo zamkniętych okien. Na pewno nie zamierzam wracać w najbliższym czasie. Moje dzieci również nie wrócą przez co najmniej miesiąc - mówi. I dodaje: - Obawiam się kradzieży. Docierają do mnie informacje o licznych włamaniach. Są tacy, którzy wykorzystują sytuację i okradają opuszczone domy.

Niektórzy jej znajomi musieli uciekać dwa razy. - Wyjechali ze swojego domu do bliskich, a później okazało się, że tamto miejsce również zostało objęte ewakuacją - relacjonuje.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak ekstremalne pożary wpływają na codzienne życie mieszkańców południa Europy.
Jakie są konsekwencje pożarów dla turystyki i lokalnej gospodarki.
Jak zmiany klimatu mogą wpłynąć na przyszłość południa Europy.
Jakie wyzwania stoją przed mieszkańcami i władzami w obliczu rosnącego zagrożenia.
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Tagi:
TurystykaFrancjaHiszpaniaPożaryStraż pożarna
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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