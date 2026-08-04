Niektórzy musieli uciekać dwa razy. Gdy niebo zmienia się w piekło

Pocztówkowy wizerunek południa Europy coraz częściej zderza się z rzeczywistością ekstremalnych upałów i niszczycielskich pożarów

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Marta wyjechała. Jeszcze nie wie, na jak długo. Nie była objęta obowiązkową ewakuacją, ale życie w Bordeaux, spowitym gęstym dymem, stało się nie do zniesienia.

- Dusiłam się. Nawet w domu mimo zamkniętych okien. Na pewno nie zamierzam wracać w najbliższym czasie. Moje dzieci również nie wrócą przez co najmniej miesiąc - mówi. I dodaje: - Obawiam się kradzieży. Docierają do mnie informacje o licznych włamaniach. Są tacy, którzy wykorzystują sytuację i okradają opuszczone domy.

Niektórzy jej znajomi musieli uciekać dwa razy. - Wyjechali ze swojego domu do bliskich, a później okazało się, że tamto miejsce również zostało objęte ewakuacją - relacjonuje.