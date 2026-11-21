Pożar elektrowni w Iraku. Moment eksplozji na nagraniu
Jak podała iracka państwowa agencja informacyjna INA, ekipy obrony cywilnej opanowały pożar w elektrowni, położonej około 20 km na północ od miasta Basra.
Pożar elektrowni Hartha w Iraku
Według przedstawicieli służb bezpieczeństwa pożar rozprzestrzenił się na sąsiednie domy, a praca elektrowni została wstrzymana. Lokalny portal Kurdistan 24 utrzymuje, że doszło do eksplozji gazociągu wiodącego do elektrowni, a ogień objął 17 pobliskich domów.
Na razie brak oficjalnych informacji na temat przyczyny pożaru oraz skali zniszczeń.
Iracka infrastruktura energetyczna od dziesięcioleci zmaga się z problemami wynikającymi z niedoinwestowania i niewystarczającej konserwacji. Nie jest też w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię - zwłaszcza w czasie wyjątkowo upalnych miesięcy letnich. Pożary i awarie techniczne w obiektach energetycznych już wcześniej prowadziły do zakłóceń w dostawach prądu i rozległych przerw w jego dostarczaniu - podkreślił Reuters.