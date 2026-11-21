Ze świata Pożar elektrowni w Iraku. Moment eksplozji na nagraniu Oprac. Wiktor Knowski |

Pożar elektrowni Hartha w okolicach miasta Basra w Iraku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak podała iracka państwowa agencja informacyjna INA, ekipy obrony cywilnej opanowały pożar w elektrowni, położonej około 20 km na północ od miasta Basra.

Pożar elektrowni Hartha w Iraku

Według przedstawicieli służb bezpieczeństwa pożar rozprzestrzenił się na sąsiednie domy, a praca elektrowni została wstrzymana. Lokalny portal Kurdistan 24 utrzymuje, że doszło do eksplozji gazociągu wiodącego do elektrowni, a ogień objął 17 pobliskich domów.

Pożar elektrowni w Basrze w Iraku Źródło zdjęcia: Reuters

Na razie brak oficjalnych informacji na temat przyczyny pożaru oraz skali zniszczeń.

Iracka infrastruktura energetyczna od dziesięcioleci zmaga się z problemami wynikającymi z niedoinwestowania i niewystarczającej konserwacji. Nie jest też w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię - zwłaszcza w czasie wyjątkowo upalnych miesięcy letnich. Pożary i awarie techniczne w obiektach energetycznych już wcześniej prowadziły do zakłóceń w dostawach prądu i rozległych przerw w jego dostarczaniu - podkreślił Reuters.