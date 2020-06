Powrót lotów międzynarodowych. Kiedy linie lotnicze uruchomią połączenia z Polski?

Irlandzki Ryanair od 1 lipca wznowi loty do i z Polski; przewoźnik przywróci prawie 200 tras w ramach letniego rozkładu lotów - poinformowała w poniedziałek firma.

Z powodu pandemii wywołanej przez koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 czerwca, zakaz w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych w naszym kraju obowiązuje do 16 czerwca.

Ryanair

"Ryanair (...) poinformował dziś o wznowieniu lotów na prawie 200 trasach z/do Polski. Już od 1 lipca trasy te staną się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira. W związku ze zniesieniem przez Polskę restrykcji, Ryanair zachęca wszystkich do planowania letnich wyjazdów i świętowania faktu, iż Europa z powodzeniem pokonuje jedne z najtrudniejszych czasów" - poinformował w komunikacie Ryanair.

KLM

"Wraz ze zniesieniem zakazu ruchu lotniczego z/do Polski, przewoźnik wznawia regularne loty do naszego kraju. Ze wszystkich trzech miast (Warszawa, Kraków, Gdańsk) pasażerowie KLM będą mieli do dyspozycji jedno połączenie dziennie do Amsterdamu" - poinformował w poniedziałek w komunikacie przewoźnik.