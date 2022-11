Emocje sięgają zenitu. Na zwycięzcę loterii Powerball czeka rekordowa kwota

czytaj dalej

Zdecydowaliśmy się z całej wielkiej dyskusji o transformacji energetycznej, kwestii klimatu, końcu świata, zejść do takiego poziomu, który ludzi najbardziej dotyczy, czyli do ubóstwa energetycznego - podkreślił prezes Fundacji Stocznia Jakub Wygnański podczas panelu obywatelskiego. Bierze w nim udział 100 osób z całej Polski. - Zostały one wybrane w trybie losowym i reprezentują Polskę w pigułce - wyjaśnił.