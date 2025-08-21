Setki milionów do wygrania. Najwyższa kumulacja w tym roku

W środowym losowaniu loterii Powerball nikt nie zgarnął nagrody głównej. Oznacza to, że kumulacja wzrosła do około 700 milionów dolarów - podał CNN. To rekordowa pula w tym roku.

Jak przekazał amerykański portal, nowa kwota przebiła poprzedni rekordowy w tym roku - poprzedni tzw. jackpot (kumulacja) wynosił 643 milionów dolarów.

Jeśli ktoś wygra w kolejnym losowaniu, może to być też jedna z największych wygranych w historii loterii Powerball. Od 31 maja nie wyłoniono zwycięzcy.

Powerball. Rekordowa kumulacja w tym roku

Multi-State Lottery Association pomaga w organizacji loterii Powerball. Dane organizacji pokazują, że sprzedaż zakładów jest o 40 procent wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

"Wraz ze wzrostem jackpota spodziewamy się wzrostu sprzedaży zakładów" – poinformowało cytowane przez CNN stowarzyszenie.

Chociaż wielkość kumulacji i sprzedaż losów wzrosły, szanse na wygranie głównej nagrody nie uległy zmianie. Szanse na wygranie w loterii Powerball wynoszą około 1 do 292 milionów.

Największa wygrana na loterii w USA

Jeśli ktoś wygra w następnym losowaniu, będzie mógł wybrać między kwotą jackpota w wysokości 700 mln dolarów (ok. 2,5 mld złotych), która jest wypłacana w 30 rocznych ratach, a jednorazową opcją gotówkową w wysokości około 316,3 mln dolarów (ok. 1,1 mld złotych).

Kolejne losowanie odbędzie się w sobotę o godz. 22:59 czasu wschodnioamerykańskiego.

Największa wygrana w loterii w historii Stanów Zjednoczonych wyniosła 2,04 miliarda dolarów i została zdobyta przez pojedynczy kupon w Altadenie w Kalifornii 7 listopada 2022 roku.

W zeszłym roku w Powerball też padła gigantyczna wygrana. Kumulacja rosła od początku roku. Gdy 6 kwietnia wylosowano liczby: 44, 27, 52, 22, 69 i Powerball 9, urodzony w Laosie imigrant otrzymał 1,3 miliarda dolarów, czyli po przeliczeniu około 5,2 miliarda złotych.

