Dane medyczne pół miliona Brytyjczyków na sprzedaż. Wszczęto śledztwo

Wiceminister cyfryzacji Ian Murray powiedział posłom, że informacje na temat wszystkich osób biorących udział w projekcie UK Biobank oferowane były przez kilku sprzedawców na platformie Alibaba. Wyjaśnił, że dane te nie zawierały nazwisk, adresów, danych kontaktowych ani numerów telefonów, ale przyznał, że nie można zagwarantować, iż nikt nie zostanie zidentyfikowany na tej podstawie.

Czym jest UK Biobank

UK Biobank to najpełniejszy na świecie zbiór danych dotyczących informacji biologicznych, zdrowotnych i stylu życia, wykorzystywany do poprawy wykrywania i leczenia demencji, nowotworów oraz choroby Parkinsona. Dane te pochodzą od 500 tys. ochotników, którzy zgłosili się do udziału w projekcie w latach 2006-2010.

Dane Brytyjczyków wystawione na sprzedaż

Murray przekazał, że oferowane na sprzedaż dane zostały legalnie pobrane przez trzy instytucje badawcze w Chinach, które współpracowały z UK Biobank. Po wykryciu, że dane zostały wystawione na sprzedaż, instytucjom tym cofnięto dostęp do bazy danych - podkreślił.

Jak dodał, wszystkie oferty sprzedaży zostały już usunięte z platformy Alibaba i uważa się, że do tego czasu nikt jeszcze ich nie kupił. Poinformował również, że rząd pracuje nad ustaleniem, w jaki sposób doszło do wystawienia poufnych danych na sprzedaż.

