Ze świata

Potężne rezerwy. Te kraje mają najwięcej złota

shutterstock_769740769
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
Napięcia geopolityczne i słabnące zaufanie do dolara sprawiają, że banki centralne na całym świecie coraz chętniej sięgają po złoto. Największe rezerwy tego kruszcu posiadają Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy, ale w ostatnich latach szybko rosły również polskie rezerwy.

Według danych przekazanych w czwartek przez NBP, na koniec 2025 roku w ścisłej światowej czołówce pod względem rezerw złota znajdowały się:

  • Stany Zjednoczone - 8133 tony,
  • Niemcy - 3350 ton,
  • Włochy - 2452 tony,
  • Francja - 2437 ton,
  • Rosja - 2327 ton.

Polska zajmuje obecnie 12. miejsce z zasobami sięgającymi około 550 ton złota, których wartość szacowana jest na ok 276 mld zł.

Rezerwy złota na świecie
Rezerwy złota na świecie
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Szef NBP o rezerwach w złocie

W czwartek prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zamierza zwrócić się do zarządu o zwiększenie zasobów złota do 700 ton. Osiągnięcie tego poziomu pozwoliłoby Polsce znaleźć się wśród dziesięciu państw z największymi rezerwami złota na świecie.

Jak powiedział Glapiński, w ubiegłym roku NBP był największym nabywcą złota pośród banków centralnych, zwiększając zasoby kruszcu o ponad 100 ton.

Prezes NBP zwrócił uwagę, że obecnie wartość złota stanowi ok. 28 proc. wszystkich rezerw, przy czym wysoki udział wynika w dużej mierze z dynamicznego wzrostu cen kruszcu, a nie wyłącznie z przyrostu jego ilości. Bez uwzględnienia wzrostu cen udział ten wynosiłby – jak wskazał – ok. 18 proc.

Glapiński podkreślił, że złoto jest strategicznym zasobem bezpieczeństwa państwa i jego sprzedaż "absolutnie nie wchodzi w grę".

Prezes NBP ostrzegł jednocześnie, że szybki wzrost cen złota nie będzie trwał wiecznie i w przyszłości możliwa jest istotna korekta. Niezależnie od tego, jak podkreślił, bank centralny będzie dalej gromadził rezerwy, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe kraju w "wyjątkowo nerwowych czasach".

Kilka miesięcy temu do kwestii zakupu złota przez NBP odniosła się członkini Rady Polityki Pieniężnej Joanna Tyrowicz.

"Po co nam są rezerwy? Jako ubezpieczenie. Gdyby ktoś chciał przypuścić atak spekulacyjny na wartość złotego, to rezerwy pozwalają się przed tym bronić. Im większe rezerwy, tym mniejsza liczba graczy, którzy są w stanie zagrozić stabilności naszej waluty na rynkach finansowych. Do takiej obrony potrzeba aktywów w walutach światowych. Złoto ze skarbca NBP jest bezużyteczne, ponieważ nie można go użyć do interwencji, gdyby pojawił się spekulacyjny atak na wartość złotego. Złoto na rynkach finansowych trzeba najpierw sprzedać za waluty, więc wydłuża się czas reakcji" - napisała Tyrowicz w mediach społecznościowych.

Czytaj też: Miliardy w sztabach złota. Glapiński chce zwiększyć rezerwy

Złoto w czasach niepewności

Rezerwy banków centralnych stanowią fundament bezpieczeństwa krajowych systemów i zazwyczaj składają się z walut takich jak dolar czy euro.

- Dolar traci wiarygodność jako nominalna kotwica globalnego systemu monetarnego - stwierdził Raphael Gallardo, główny ekonomista w firmie zarządzającej aktywami Carmignac, cytowany przez Guardiana.

Eksperci wskazują, że w czasach rosnących napięć i niepewności gospodarczej to złoto staje się dla banków centralnych formą ubezpieczenia przed kryzysami.

Kiedy w USA pojawiły się wątpliwości, co do niezależności Rezerwy Federalnej, ceny kruszcu osiągnęły rekordowe poziomy, a popyt na złoto dodatkowo wzrósł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
Pieniądze
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"

Udział złota w rezerwach banków centralnych jest dziś najwyższy od prawie 30 lat. Coraz więcej państw sprowadza też swoje zasoby z zagranicy - z Londynu, Nowego Jorku czy Paryża - by zmniejszyć zależność od dolara. Tak uczyniły m.in. Niemcy, Węgry, Indie, Turcja i właśnie Polska, która kilka lat temu zorganizowała transport 100 ton złota przechowywanego wcześniej w Wielkiej Brytanii.

Według Światowej Rady Złota w ostatnim roku największy wzrost zakupów odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Wśród liderów znalazły się Polska, Kazachstan, Azerbejdżan i Chiny - państwa, które traktują złoto jako gwarancję suwerenności finansowej w coraz mniej przewidywalnym świecie.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: The Guardian, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

