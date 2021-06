Zmiany dla turystów lecących do Portugalii

Jak poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS), agenda rządu Portugalii, emisja pierwszych paszportów Covid, zwanych też zielonym certyfikatem cyfrowym, nastąpi najpóźniej do piątku.

Certyfikat covidowy w Portugalii

Władze DGS wyjaśniły, że mieszkańcy Portugalii będą mogli wydrukować elektroniczny dokument z nadzorowanej przez ministerstwo zdrowia strony internetowej lub otrzymać go w formie maila.

Z informacji lizbońskiego radia "Observador" wynika, że jedną z pierwszych osób, które dotarły do Portugalii na podstawie paszportu Covid jest szefowa KE Ursula von der Leyen. Przybyła ona w środę rano do Lizbony na ceremonię zatwierdzenia pierwszych krajowych planów odbudowy po pandemii koronawirusa.

Obostrzenia w Portugalii

Parlament Portugalii zatwierdził w minioną środę obowiązek dalszego noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej na świeżym powietrzu, odrzucając apele części opozycji wzywającej do złagodzenia tego obostrzenia. Nakaz ma obowiązywać co najmniej do połowy września.