Przeprowadzka lotniska pod znakiem zapytania. W tle obawy o środowisko

Jak poinformowało we wspólnym komunikacie dziewięć stowarzyszeń ekologicznych zrzeszonych w federacji ONGA, zatwierdzenie we wtorek przez rząd budowy lotniska w podlizbońskim Alcochete niesie ze sobą zagrożenie dla miejscowej przyrody.

Protest ekologów

Zgodnie z decyzją rządu lotnisko ma powstać do 2034 r., stając się jedynym międzynarodowym lotniskiem w aglomeracji Lizbony. Obiekt będzie nosił imię portugalskiego wieszcza Luisa de Camoesa. Główną zaletą Alcochete, jak twierdzi premier Luis Montenegro, jest jego bliskie położenie, ok. 30 km od stolicy, oraz fakt, że teren, na którym ma powstać lotnisko należy do państwa. Jego obecnym zarządcą jest portugalska armia. Komentatorzy zwracają uwagę na determinację centroprawicowego rządu Montenegro w budowie podlizbońskiego portu lotniczego, nad którego lokalizacją władze debatują od ponad 30 lat. Telewizja SIC odnotowuje, że Alcochete to trzecia w ciągu ostatniego roku lokalizacja nowego portu lotniczego planowana przez władze Portugalii, a zarazem druga w pobliżu rezerwatu przyrody w delcie rzeki Tag.