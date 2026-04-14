Prowadził skromne życie, był dostawcą jedzenia. Miał wyłudzić dziesiątki milionów
Jak przekazali w poniedziałek śledczy, cytowani przez lizbońską telewizję CMTV, mężczyzna przebywał w Portugalii od czerwca 2024 r.
Sprecyzowali, że do zatrzymania 39-latka doszło na lotnisku w Faro, skąd zamierzał on odlecieć do Holandii. Do tego kraju, jak dodali, podróżował regularnie, co zwróciło uwagę portugalskich służb.
Miał wyłudzić 31 milionów
W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna prowadził w Portugalii skromne życie imigranta, pracując w charakterze kuriera rozwożącego posiłki. W Faro mieszkał z żoną i czwórką dzieci.
Zgodnie z zarzutami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który domaga się jego natychmiastowej ekstradycji, mężczyzna miał wyłudzić 31 mln dolarów z federalnego programu ubezpieczenia zdrowotnego Medicare.
