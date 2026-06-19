Ze świata Sygnał odbicia w cieśninie Ormuz. Ruch statków najwyższy od kwietnia Oprac. Wiktor Knowski |

Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem zostało podpisane Źródło wideo: REUTERS Źródło zdj. gł.: ALI HAIDER/PAP/EPA

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To najwyższa liczba statków, która jednego dnia pokonała przewężenie Zatoki Perskiej od 18 kwietnia, kiedy Iran na krótki okres zluzował blokadę Ormuzu.

W środę podpisano wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zaplanowane na piątek rozmowy, które miały rozpocząć 60-dniowe negocjacje mające m.in. wypracować decyzje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, zostały odroczone na czas nieokreślony.

Stopniowe odblokowywanie cieśniny Ormuz

Zintensyfikowanie ruchu nastąpiło w okresie, gdy AXSMarine zaobserwowała najwyższe od początku wojny zaburzenia sygnałów automatycznej identyfikacji statków AIS.

Tankowce w cieśninie Ormuz Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Jak podała platforma w serwisie X, w czwartek ponad 200 statków handlowych jednocześnie doświadczyło "spoofingu (fałszowania lokalizacji jednostki) lub nietypowego zachowania systemu AIS".

"Operacje usuwania min w cieśninie są kontynuowane, a właścicielom statków zaleca się zachowanie ostrożności do czasu przywrócenia normalnych warunków ubezpieczenia przez firmy reasekuracyjne" - przekazała firma agencji AFP.

📢 Strait of Hormuz traffic sees its strongest daily rebound in two months against a backdrop of its largest AIS disruption.



🌍 Yesterday, we observed 25 verified commercial vessel crossings through the Strait of Hormuz.



📊 That is the highest single-day count since 18 April,… pic.twitter.com/JbnfzYBrnv — AXSMarine (@AXSMarine) June 19, 2026 Rozwiń

W pierwszych dniach wojny, rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran zablokował cieśninę, przez którą wcześniej statki przewoziły ok. 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i gazu naturalnego, wydobywanych w regionie Zatoki Perskiej. Zapowiedział również wprowadzenie opłat od jednostek, które chciałby korzystać z tego toru wodnego.

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