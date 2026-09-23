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Pornhub pod lupą brytyjskiego nadzoru. Chodzi o "kluczowy element ochrony dzieci"

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Treści dla dorosłych
Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Brytyjski regulator rynku mediów Ofcom wszczął śledztwo przeciwko spółce Aylo - właścicielowi serwisu Pornhub - przekazał portal BBC. Chodzi o to, czy rzeczywiście nowe mechanizmy weryfikacji wieku skutecznie uniemożliwiają dzieciom dostęp do treści dla dorosłych.

W maju regulator poinformował, że Pornhub zaczął stosować wobec części użytkowników nowy proces weryfikacji wieku oparty na rozwiązaniach zewnętrznych dostarczanych przez firmę Apple. Ofcom ma jednak wątpliwości, czy spółka Aylo przeprowadziła prawidłowo wprowadzenie nowych zasad. Zdaniem regulatora, nowy mechanizm może "nie zapewniać wysokiej skuteczności" w ochronie dzieci przed dostępem do pornografii.

Wątpliwości wokół weryfikacji wieku

W obszernym oświadczeniu przekazanym stacji BBC, spółka Aylo stanowczo broniła swojego systemu weryfikacji wieku. Podkreśliła również, że będzie w pełni współpracować z regulatorem w trakcie śledztwa.

Zgodnie z brytyjską ustawą o bezpieczeństwie w sieci (Online Safety Act - OSA), serwisy udostępniające materiały pornograficzne muszą stosować skuteczne metody weryfikacji, aby upewnić się, że użytkownicy ukończyli 18 lat. Przepisy pozostawiają jednak samym serwisom swobodę w doborze konkretnej technologii.

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Ofcom poinformował, że w ramach dochodzenia, przeanalizuje sposób wdrażania procedur weryfikacji wieku przez Aylo oraz to, czy firma przeprowadziła "niezbędną kontrolę" przed ich wprowadzeniem. Regulator nie będzie natomiast badał samego sposobu funkcjonowania mechanizmów weryfikacji stosowanych przez Apple.

- Weryfikacja wieku w sieci stanowi kluczowy element ochrony dzieci przed nieodpowiednimi lub szkodliwymi treściami, w tym pornografią. Oczekujemy, że firmy technologiczne upewnią się co do wysokiej skuteczności systemów weryfikacji jeszcze przed ich wdrożeniem. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą narażać dzieci na niebezpieczeństwo - stwierdził George Lusty, dyrektor Ofcomu ds. egzekwowania prawa.

Właściciel Pornhuba odpowiada na zarzuty

Spółka Aylo argumentuje jednak, że po przetestowaniu wielu metod na różnych rynkach to właśnie system Apple "zapewnia znacznie silniejszą ochronę niż jakakolwiek inna metoda weryfikacji wieku dostępna obecnie na rynku brytyjskim". Firma przypomniała również, że sam Ofcom chwalił wcześniej technologię Apple jako "realne zwycięstwo na rzecz dzieci i rodzin".

Zdaniem Aylo system oparty na nakładaniu obowiązku weryfikacji wieku na poszczególne witryny z treściami dla dorosłych jedynie spycha użytkowników na bardziej niebezpieczne strony, które nie przestrzegają wytycznych Ofcomu. Z wcześniejszych badań fundacji Lucy Faithfull Foundation wynika, że serwisy nieprzestrzegające przepisów "mogą również częściej udostępniać szkodliwe lub nielegalne materiały, a w niektórych przypadkach także treści przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci".

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Jednak Iain Corby, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Dostawców Systemów Weryfikacji Wieku (AVPA), powiedział w rozmowie z BBC, że portal z ograniczeniami wiekowymi nie powinien polegać wyłącznie na systemie wbudowanym w urządzenie mobilne. Powinien natomiast samodzielnie wykazać, że "dostęp dzieci do jego treści jest rzeczywiście zablokowany zgodnie z wymaganym standardem".

Corby ma wątpliwości, czy Apple jest w stanie udowodnić, że "za każdym razem, gdy ktoś wchodzi na stronę, jest tą samą osobą, która pierwotnie potwierdziła swój wiek w celu zdjęcia filtra z urządzenia, ani czy filtr Apple zawsze skutecznie zablokuje dostęp do wszystkich witryn dla dorosłych".

Ograniczenia w dostępie do pornografii

W myśl ustawy OSA Ofcom ma prawo nakładać na podmioty nieprzestrzegające przepisów kary finansowe w wysokości do 18 milionów funtów lub 10 proc. ich rocznego globalnego obrotu - w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Omawiane śledztwo to kolejna odsłona konfliktu między regulatorem a jedną z najpopularniejszych witryn pornograficznych na świecie.

W październiku 2025 roku Pornhub poinformował, że ruch z terenu Wielkiej Brytanii spadł o ponad 75 proc. po wprowadzeniu przez ustawę OSA bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących weryfikacji wieku. Część ekspertów poddawała jednak w wątpliwość te dane, wskazując, że użytkownicy mogli po prostu zacząć korzystać z sieci VPN, aby obejść ograniczenia.

W styczniu Pornhub zapowiedział ograniczenie dostępu do swojego serwisu w Wielkiej Brytanii, uzasadniając to zaostrzeniem przepisów. Od tego momentu dostęp do treści mieli wyłącznie użytkownicy posiadający wcześniej założone konto. Przedstawiciele Aylo ocenili wówczas, że nowelizacja ustawy nakładająca obowiązek weryfikacji wieku "nie osiągnęła celu, jakim była ochrona nieletnich".

Mimo to w maju spółka ogłosiła, że ponowne udostępni serwis części brytyjskich użytkowników urządzeń Apple, którzy potwierdzili swój wiek za pośrednictwem najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS.

Źródło: BBC
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Tagi:
PornografiaMłodzieżBezpieczeństwo w internecie
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