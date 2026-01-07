Logo TVN24
Ze świata

Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher nie wypłaci wygranych

shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Maciej Woroch o sytuacji na granicy Kolumbii i Wenezueli
Źródło: TVN24
Platforma bukmacherska Polymarket ogłosiła, że nie wypłaci łącznie 10,5 miliona dolarów z zakładów dotyczących inwazji Stanów Zjednoczonych w Wenezueli. Uargumentowała, że schwytanie prezydenta południowoamerykańskiego kraju Nicolasa Maduro nie kwalifikuje się jako "najazd wojskowy innego państwa" - poinformował "The Guardian".

Niektóre firmy zajmujące się internetowym hazardem umożliwiają osobom fizycznym obstawianie zakładów na swoich stronach internetowych. Są to zazwyczaj zakłady polegające na obstawianiu wyników "tak" albo "nie" bądź "wyżej" albo "niżej".

Zakłady na inwazję poniżej 5 proc.

W ubiegły piątek anonimowy obstawiający na Polymarket zainwestował 30 tysięcy dolarów w zakład nazwany "Maduro do 31 stycznia 2026 r.". Po tym, jak w sobotę, 3 stycznia, schwytano prezydenta Wenezueli, gracz osiągnął zysk w wysokości 436 759,61 dolara.

Gracze postawili od początku tego roku ponad 10,5 miliona dolarów na to, że USA dokonają inwazji w Wenezueli - według większości do 31 stycznia. Niektórzy zapłacili dziesiątki tysięcy dolarów za swoje zakłady. Po tym, jak platforma uznała, że zatrzymanie Maduro nie kwalifikuje się jako inwazja, szanse na nią przed końcem stycznia spadły poniżej 5 proc. na stronie Polymarket.

usd pienadze dolary banknoty shutterstock_450769633_S
Postawił na obalenie Maduro. Wygrał fortunę
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Dlaczego Maduro miał problem z siadaniem, a żona bandaż na głowie? Ludzie Trumpa opowiedzieli
TVN24
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Rynki reagują na słowa Trumpa. "Pesymistyczne perspektywy"
Rynki

"Oświadczenie Trumpa dotyczy innej kwestii"

"Zakład odnosi się do operacji wojskowych USA mających na celu ustanowienie kontroli. Oświadczenie prezydenta Trumpa, że kraj będzie rządzić Wenezuelą odnosiło się do trwających rozmów z rządem wenezuelskim i nie kwalifikuje samo w sobie misji porwania i wywiezienia Maduro za granicę" - przekazała firma w komunikacie na stronie.

Decyzja Polymarket wywołała oburzenie wśród graczy. Jeden z użytkowników skomentował: "Polymarket popadł w całkowitą arbitralność. Słowa są dowolnie redefiniowane, oderwane od jakiegokolwiek uznawanego znaczenia, a fakty po prostu ignorowane. To, że najazd wojskowy, porwanie głowy państwa i przejęcie władzy w kraju nie są klasyfikowane jako inwazja, jest po prostu absurdalne".

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Humberto Matheus/Shutterstock

WenezuelaUSANicolas Maduro
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica