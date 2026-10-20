Ze świata Polski zakład wstrzymuje produkcję po rosyjskich atakach Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Katarzyna Pisarska o wojnie w Ukrainie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albin Marciniak/East News

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"Intensywne ataki, częste alarmy przeciwlotnicze i związane z nimi ewakuacje, nawet kilka razy dziennie, a także przejściowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i spadki napięcia uniemożliwiają stabilną i bezpieczną pracę" - przekazało biuro prasowe w mediach społecznościowych.

Polski zakład wstrzymuje produkcję

I dodało: "W związku z tym zarząd podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu produkcji w fabryce Cersanit w Zwiahelu".

Spółka wyjaśniła, że w warunkach trwających rosyjskich ataków nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa pracownikom.

Drugim powodem wstrzymania działalności zakładu są znaczne uszkodzenia spowodowane rosyjskimi uderzeniami. Jak zaznaczono, są one na tyle poważne, że obecnie nie można ich naprawić.

Polska fabryka w Ukrainie

Cersanit podkreślił, że jest jednym z największych pracodawców w obwodzie żytomierskim. W fabryce zatrudnionych jest około tysiąca osób w działach produkcji, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

O pierwszym ataku na zakład poinformowano 13 września. Rosjanie użyli wówczas do uderzenia dronów odrzutowych. Firma przekazała, że w wyniku ataku uszkodzone zostały kluczowe elementy cyklu produkcyjnego niezbędne do wytwarzania płytek ceramicznych.

Firmy Cersanit i Barlinek należą do grupy kapitałowej MS Galleon, która jest własnością Michała Sołowowa, jednego z najbogatszych polskich przedsiębiorców.