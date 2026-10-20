Polski zakład wstrzymuje produkcję po rosyjskich atakach
"Intensywne ataki, częste alarmy przeciwlotnicze i związane z nimi ewakuacje, nawet kilka razy dziennie, a także przejściowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i spadki napięcia uniemożliwiają stabilną i bezpieczną pracę" - przekazało biuro prasowe w mediach społecznościowych.
Polski zakład wstrzymuje produkcję
I dodało: "W związku z tym zarząd podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu produkcji w fabryce Cersanit w Zwiahelu".
Spółka wyjaśniła, że w warunkach trwających rosyjskich ataków nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa pracownikom.
Drugim powodem wstrzymania działalności zakładu są znaczne uszkodzenia spowodowane rosyjskimi uderzeniami. Jak zaznaczono, są one na tyle poważne, że obecnie nie można ich naprawić.
Polska fabryka w Ukrainie
Cersanit podkreślił, że jest jednym z największych pracodawców w obwodzie żytomierskim. W fabryce zatrudnionych jest około tysiąca osób w działach produkcji, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
O pierwszym ataku na zakład poinformowano 13 września. Rosjanie użyli wówczas do uderzenia dronów odrzutowych. Firma przekazała, że w wyniku ataku uszkodzone zostały kluczowe elementy cyklu produkcyjnego niezbędne do wytwarzania płytek ceramicznych.
Firmy Cersanit i Barlinek należą do grupy kapitałowej MS Galleon, która jest własnością Michała Sołowowa, jednego z najbogatszych polskich przedsiębiorców.