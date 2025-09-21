Połowa lotów odwołana. Lotnisko prosi przewoźników

Dyrekcja lotniska w Brukseli poinformowała, że z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu połowa lotów zaplanowanych na niedzielę zostanie odwołana - podała Agencja Reutera.

- Port lotniczy Bruksela zwrócił się do przewoźników z prośbą o odwołanie połowy przewidzianych na niedzielę połączeń, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania na odprawę oraz odwoływania lotów w ostatniej chwili - przekazał rzecznik portu.

Utrudnienia na europejskich lotniskach

Lotnisko podało, że sobotni cyberatak na systemy firmy Collins Aerospace doprowadził do paraliżu zautomatyzowanych systemów odprawy biletowo-bagażowej. Możliwa była tylko znacznie wolniejsza odprawa manualna.

Zakłócona została również praca lotniska Heathrow w Londynie i portu Berlin. Pasażerom zalecono, aby przed wyjazdem upewniali się w liniach lotniczych, że ich lot ma się odbyć.

Według przytoczonych przez portal BBC danych FlightAware, do godz. 12.30 w sobotę odnotowano ponad 140 opóźnień lotów z i do Heathrow, podczas gdy w Brukseli było ich ponad 100, a w Berlinie - 62.

