Politico: starcie Włoch z Polską o unijne sankcje przeciw Rosji

Komisja Europejska uruchomi mechanizm monitorowania

Kwota na kauczuk syntetyczny utrzyma się na proponowanym poziomie około 560 tysięcy ton do końca okresu przejściowego pod koniec czerwca 2024 roku. Aby jednak uspokoić Polskę, Komisja Europejska uruchomi mechanizm monitorowania i będzie raportować napływ tego produktu z Rosji co miesiąc. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może ustanowić środki ograniczające. - Jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni - powiedział Politico polski ambasador przy UE Andrzej Sadoś. - Ale nie chcemy blokować całego pakietu z powodu syntetycznej gumy - dodał. Warszawa nie uważa jednak, że przegrała tę walkę - pisze Politico. W zamian za to, że ustąpiła, UE wprowadziła inne sankcje, o które apelował polski rząd - podał Sadoś. Na przykład Komisja obiecała rozszerzyć sankcjonowanie osób lub podmiotów, które biorą udział w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci. - To był nasz najwyższy priorytet - dodał Sadoś.