Policja weszła do biur Komisji Europejskiej. Bada transakcje za 900 milionów euro

Komisja Europejska
Komisja Europejska zaakceptowała plan Polski dotyczący wydatkowania funduszy na obronność z programu SAFE
Belgijska policja przeszukała w czwartek biura Komisji Europejskiej w Brukseli w związku z podejrzeniami nieprawidłowości przy sprzedaży należących do KE 23 nieruchomości za 900 milionów euro. Dochodzenie, jak podał "Financial Times", prowadzi Prokuratura Europejska, a Komisja zapewnia, że cały proces został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Nieprawidłowości mają dotyczyć sprzedaży należących do Komisji Europejskiej 23 nieruchomości w 2024 roku państwowemu funduszowi majątkowemu Belgii (SFPIM) za 900 mln euro - podała AFP, powołując się na źródła.

Przeszukanie biur w Brukseli

Jako pierwszy o przeszukaniu poinformował dziennik "Financial Times", który przekazał, że przeszukanie miało miejsce w czwartek rano w biurach w Brukseli i objęło między innymi departament budżetu, a dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska (EPPO).

Według rozmówców "FT" sprzedaż nieruchomości przeprowadzono, gdy unijnym komisarzem do spraw budżetu był Johannes Hahn, który po zakończeniu swej kadencji objął funkcję specjalnego wysłannika UE na Cyprze.

Rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet potwierdziła, że przeprowadzono przeszukanie w KE mające na celu "zbieranie dowodów w ramach toczącego się śledztwa", zastrzegła jednak, że nie może udzielić żadnych dodatkowych informacji ze względu na dobro dochodzenia i jego rezultatów.

Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"

Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"

Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników

Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników

KE odrzuca zarzuty

Natomiast rzecznik KE oświadczył, że Komisja ma pełne przekonanie, że "proces (sprzedaży) został przeprowadzony przy pełnym poszanowaniu zasad".

- Komisja będzie w pełni współpracować z EPPO oraz właściwymi władzami Belgii (...), dostarczając wszelkie informacje oraz pomoc konieczną do przeprowadzenia pogłębionego i niezależnego dochodzenia - dodał rzecznik.

Jak wyjaśnia AFP, KE podjęła w 2024 roku decyzję o sprzedaniu do 2030 roku około 25 proc. swej powierzchni biurowej w związku z rozwojem modelu pracy zdalnej, który dominował w czasie pandemii koronawirusa.

29 kwietnia 2024 roku KE i rząd Belgii poinformowali, że sfinalizowano porozumienie, na mocy którego państwowy fundusz majątkowy stał się właścicielem sprzedanych przez Komisję nieruchomości.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Komisja EuropejskaBelgia
