Połączenie doskonałe: zegarki i golf

Precyzja, perfekcja, styl. Te trzy składniki mają kluczowe znaczenie do odniesienia sukcesu w golfie. Są one jednocześnie bardzo ważne w przypadku zegarków i to właśnie te cechy często bierzemy pod uwagę je kupując. Jednocześnie to właśnie one charakteryzują i odzwierciedlają szwajcarską markę OMEGA – producenta wyjątkowych zegarków, takich jak OMEGA Seamaster Aqua Terra czy OMEGA Seamaster Aqua Terra Ultra Light.

mat. prasowe

Golf – sport wyjątkowy

Golf zdecydowanie można nazwać sportem globalnym. Grywa się w niego na wszystkich kontynentach, nierzadko w niezwykłym otoczeniu. Choć historia golfa nie jest do końca jasna, to pierwsze wzmianki o sporcie go przypominającym sięgają aż XIII wieku. Warto wspomnieć, że jest to też dyscyplina olimpijska. Rozgrywki na igrzyskach olimpijskich odbywały się w latach 1900-1904, by zniknąć z programu na ponad 100 lat. Ostatecznie, w 2016 roku na IO w Rio de Janeiro golfiści ponownie wyszli na pola, zyskując wyjątkową szansę zdobycia medalu olimpijskiego.

Marka OMEGA od lat wspiera najbardziej rozpoznawalnych golfistów, jak i turnieje. Na igrzyskach olimpijskich jest oficjalnym chronometrażystą w trakcie zawodów, nie tylko golfowych.

mat. prasowe

Turniej OMEGA Masters

Jednak kluczowym turniejem, który od 21 lat wspiera szwajcarska marka jest jeden z najważniejszych na świecie – OMEGA Masters. Odbywa się on od 1923 roku, a od 1939 na tym samym polu Crans-Montana. Sceneria zawodów zapiera dech w piersiach – pole otoczone jest wysokimi górami, a same zawody od 2009 roku należą do European i Asian Tour. Rywalizowali tu tacy zawodnicy jak Sergio Garcia, Ernie Els czy Nick Faldo, czyli absolutne legendy sportu golfowego.

W odbywającym się w tym roku w dniach 25-28.08 turnieju markę OMEGA reprezentowało kilku ambasadorów, których zdecydowanie można nazwać jednymi z najlepszych obecnie zawodników na świecie. Należą do nich bracia Rasmus i Nicolai Hojgaard, Guido Migliozzi oraz Erik van Royen. Warto też wspomnieć, że w tegorocznym turnieju Pro-Am (czyli zawodach, w których biorą wspólnie udział amatorzy i zawodowcy) wystąpił także po raz pierwszy polski zespół. Stworzyli go najlepszy polski golfista Adrian Meronk oraz gwiazdy polskiego sportu Jerzy Dudek, Mariusz Czerkawski i Mateusz Kusznierewicz.

mat. prasowe

Jerzy Dudek nosi zegarek OMEGA Seamaster Aqua Terra Ultra Light, któremu poświęcimy jeszcze nieco miejsca w dalszej części artykułu. Mariusz Czerkawski stawia na OMEGA Seamaster Diver 300 edycja 007, który zakładał również Daniel Craig w ostatnim z filmów opowiadających o przygodach Jamesa Bonda. Natomiast Mateusz Kusznierewicz nosi na ręce OMEGA Planet Ocean przygotowanego specjalnie, w limitowanej edycji na słynny żeglarski Puchar Ameryki.

Wyjątkowe zegarki

Szczególnie dwa zegarki – z oczywiście bardzo licznej gamy – marki OMEGA zasługują na wyróżnienie. Jednym z nich jest wspomniany wcześniej golfowy OMEGA Seamaster Aqua Terra Ultra Light. Został on stworzony z myślą o zmaganiach sportowych i zapewnieniu komfortu w ich trakcie. Powstał z bardzo wytrzymałego, a zarazem niezwykle lekkiego stopu nazywanego Tytan Gamma. To materiał wykorzystywany w przemyśle kosmicznym, a szwajcarska marka właśnie w nim sięgnęła po niego po raz pierwszy. Absolutną nowością jest również teleskopowa koronka, którą można użyć we wnętrzu koperty. Zegarek dostępny jest w trzech kolorach – czerwieni, zieleni i błękicie.

Natomiast Seamaster Aqua Terra „Golf” to zdecydowana klasyka i właśnie dla jej miłośników wybór idealny. Czasomierz umieszczony w kopercie ze stali szlachetnej ma zieloną tarczę. Posiada ona słoneczny szlif ozdobiony tekowym wzorem, dla którego inspiracją były drewniane podkłady luksusowych jachtów.

Rzecz jasna zaangażowanie marki OMEGA wykracza w sporcie daleko poza golf. Jak już wspomnieliśmy wcześniej – jest ona Oficjalnym Chronometrażystą Igrzysk Olimpijskich, a na jej rewolucyjnych rozwiązaniach polegają od lat liczni sportowcy. Jeśli na co dzień kierujemy się olimpijską zasadą „szybciej, wyżej, mocniej” zdecydowanie warto postawić właśnie na jej produkty.

mat. prasowe

Źródło: OMEGA