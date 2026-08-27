Pokłosie ugody. "Konieczne jest wzmocnienie odpowiedzialności"

Joński o "postawieniu Mecie pewnej tamy" Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Seul rozważa zaostrzenie prawa określającego możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez niepełnoletnich - podała agencja Reuters.

Korea Południowa a Meta

"Aby stworzyć środowisko, w którym koreańska młodzież może bezpiecznie korzystać z usług sieci społecznościowych, konieczne jest wzmocnienie odpowiedzialności ich dostawców za ochronę nieletnich" - oceniła w oświadczeniu przekazanym agencji Reuters Koreańska Komisja ds. Mediów i Komunikacji (KMCC).

Przedstawiciele urzędu zaznaczyli, że ograniczenia dotyczące funkcji sprzyjających nadmiernemu korzystaniu z aplikacji - takich jak rekomendacje treści przez algorytm, licznik polubień czy powiadomienia - powinny w idealnym scenariuszu obowiązywać nieletnich użytkowników na całym świecie.

Siedem projektów w parlamencie

W południowokoreańskim parlamencie znajduje się obecnie siedem projektów ustaw zaostrzających ochronę nieletnich w sieci.

Komentarz koreańskiego urzędu zbiegł się w czasie z ogłoszeniem w USA ugód, w ramach których Meta zgodziła się zapłacić do 18 miliardów dolarów w związku z zarzutami o wprowadzanie rozwiązań szkodliwych dla zdrowia psychicznego dzieci.

>>> Polska chce kary dla Meta. "Sami nie możemy tego zrobić"

Osobne kroki prawne wobec koncernu Meta podjęto również w Polsce, jednak dotyczą one zwalczania przestępczości finansowej i dezinformacji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w czwartek o skierowaniu formalnego wniosku do wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej Henny Virkkunen o nałożenie na spółkę Meta kary w wysokości 250 mln euro (ok. 1 mld zł) za bezczynność w usuwaniu nieuczciwych reklam.