Bruksela rekomenduje znoszenie restrykcji dotyczących podróżowania

Komisja Europejska rekomenduje, by państwa członkowskie stopniowo łagodziły restrykcje dotyczące podróżowania. Chodzi przede wszystkim o posiadaczy unijnych certyfikatów COVID-19, czyli tak zwanych paszportów szczepień.

- Ostatnie tygodnie przynoszą ciągły trend spadkowy liczby zakażeń, co pokazuje sukces kampanii szczepień w całej UE. Równolegle zachęcamy również do przystępnych cenowo i szeroko dostępnych możliwości testowania. W tym kontekście państwa członkowskie powoli znoszą ograniczenia związane z COVID-19 zarówno wewnątrz kraju, jak i w zakresie podróży. Dziś proponujemy, aby państwa członkowskie koordynowały to stopniowe znoszenie ograniczeń w swobodnym przepływie (osób - red.), biorąc pod uwagę nasze nowe wspólne narzędzie: unijny cyfrowy certyfikat COVID. Oczekujemy, że kraje członkowskie wykorzystają ten instrument najlepiej jak potrafią oraz rekomendację, która pozwala na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się - powiedział w Brukseli Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.