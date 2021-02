Nowy obowiązek dla podróżujących do Wielkiej Brytanii. Za odmowę grożą kary

Od poniedziałku wszystkie osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii, oprócz testu na obecność koronawirusa przed rozpoczęciem podróży, będą musiały wykonać jeszcze dwa, w drugim i ósmym dniu po przyjeździe - ogłosił we wtorek brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Hancock przedstawił w Izbie Gmin działania, które mają zapobiec przedostaniu się do Wielkiej Brytanii nowych wariantów koronawirusa, w tym budzących obecnie największy niepokój południowoafrykańskiego i brazylijskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii i Irlandii, przyjeżdżający z krajów z "czerwonej listy" (obecnie są na niej 33 państwa) będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę w jednym ze wskazanych przez rząd 16 hoteli. Koszt tej kwarantanny - obejmujący zakwaterowanie, transport i testy na obecność koronawirusa - wyniesie 1750 funtów od osoby, a będą go pokrywać podróżni. Rząd zarezerwował 4600 miejsc w hotelach i planuje zwiększenie tej liczby.

Dwa kolejne testy

Wszyscy przyjeżdżający z innych krajów, którzy już są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu zrobionego w ciągu 72 godzin przed podróżą oraz do 10-dniowej kwarantanny w domach, będą musieli wykonać na własny koszt dwa kolejne testy typu PCR po przyjeździe - w drugim i ósmym dniu kwarantanny. W przypadku, gdyby któryś z nich dał wynik pozytywny, kwarantanna zostanie przedłużona o 10 dni od dnia wykonania testu. Dodatkowo każdy pozytywny wynik będzie poddany sekwencjonowaniu genomowemu, aby sprawdzić, czy nie jest to któryś z nowych, budzących niepokój wariantów.