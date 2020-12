Kolejne kraje wprowadzają zmiany dla podróżnych z Polski

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski będą musiały przedstawić od 10 grudnia negatywny wynik testu molekularnego lub antygenowego na koronawirusa. Musi on być wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z kolei obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z naszego kraju wprowadza Szwajcaria.

Od 10 grudnia do 20 grudnia Polacy przybywający do Włoch muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu molekularnego lub antygenowego na koronawirusa, wykonanego na 48 godzin przed wjazdem do tego kraju. W przypadku braku takiego testu podróżni będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Obowiązkowa kwarantanna w Szwajcarii

Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnych stronach szwajcarskiego rządu kwarantanna będzie obowiązywała osoby przybywające do Szwajcarii z Andory, Chorwacji, Gruzji, Jordanii, Litwy, Luksemburga, Czarnogóry, Północnej Macedonii, Polski, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, USA i Węgier oraz wybranych regionów Włoch i Austrii. Rząd wprowadził też nowe restrykcje epidemiczne, dotyczące między innymi liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. Zalecił pracę zdalną wszędzie, gdzie to możliwe, a także zarekomendował, by spotkania w domach czy restauracjach ograniczone zostały do osób mieszkających najwyżej w dwóch gospodarstwach domowych. Ośrodki narciarskie w Szwajcarii pozostaną otwarte pod warunkiem zachowania środków ostrożności związanych z pandemią, a po 22 grudnia będzie też wymagana zgoda władz lokalnych.