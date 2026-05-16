Ze świata Wyższe podatki dla miliarderów. Poparcie szefa Nvidii Oprac. Alicja Skiba |

Jensen Huang z Nvidii na CES Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes Nvidii - spółki produkującej wysoko zaawansowane procesory - posiada majątek szacowany na 200 mld dolarów. Zapytany w ostatnim czasie o projekt stanu Kalifornia podatku od osób o najwyższych dochodach powiedział "nie ma sprawy, nigdy nawet o tym nie myślałem".

- Płacenie to sposób na odwdzięczenie się - oświadczył Huang. Podobne stanowisko reprezentują Warren Buffet, Bill Gates i Tom Steyer, który usiłuje zostać gubernatorem Kalifornii.

- Jestem miliarderem, który chce opodatkować innych miliarderów - twierdzi Steyer.

Sprzeciw miliarderów

Wielu bogaczy jest jednak oburzonych propozycjami podatków proponowanych przez stany i miasta. Tytani z Doliny Krzemowej, Sergey Brin i Peter Thiel, wydają miliony na walkę z kalifornijskim projektem. Z kolei na Wschodnim Wybrzeżu, finansista Ken Griffin nazwał publicznie "haniebnym" akcję burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego, który nakręcił klip promujący podatek od drugiego mieszkania. W tle nagrania widniał penthouse Griffina na Manhattanie. Steven Roth, szef firmy nieruchomościowej Vornado, porównał wezwania do opodatkowania do rasistowskich epitetów.

- W historii Stanów Zjednoczonych wielu zamożnych obywateli czuło się osobiście atakowanymi przez działania rządu, ale obecna sytuacja wydaje się inna. Griffin, Roth i inni postrzegają podatek jako symbol politycznej wrogości wobec bogatych - powiedziała Kimberly Phillips-Fein, badaczka zajmująca się kapitalizmem i historią Nowego Jorku na Uniwersytecie Columbia.

Jednak podatki od majątku lub luksusowych domów letniskowych nie zmieniłyby zasadniczo struktury amerykańskiego systemu podatkowego na najwyższym szczeblu. W rzeczywistości system podatkowy jest skierowany do pracowników o najwyższych wynagrodzeniach - często innych niż osób posiadających największe bogactwo.

Najbogatsi ludzie w Ameryce płacą niższe podatki niż cała populacja. Majątek 25 największych miliarderów wzrósł o 401 mld dolarów w latach 2014-2018. Jak wynika z danych organizacji ProPublica, płacili federalny podatek dochodowy w wysokości zaledwie 3,4 proc.

Przeciwnicy opodatkowania często zwracają uwagę, że 1 proc. najlepiej zarabiających płaci 40 proc. podatków dochodowych. Ich zdaniem jeśli miasta i stany będą podnosiły opłaty dla najbogatszych, to będą sabotowały finansowanie usług publicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ukrywający się od lat miliarder chce pomocy Trumpa

Brak wynagrodzenia bogaczy

Profesor Ray Madoff z Boston College Law School wyjaśnił, że większość majątku miliarderów pochodzi spoza dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wielu bogaczy, jak Mark Zuckerberg, i Elon Musk pobiera wynagrodzenie w wysokości 1 dolara, lub wcale. Majątek czołowych miliarderów często wynika ze wzrostu wartości posiadanych przez nich akcji, które podlegają niższym podatkom niż dochody. Wielu otrzymało też spadki.

W 1990 r. dwanaście krajów posiadało podatki od majątku, ale do 2024 r. pozostały tylko trzy. Niektóre kraje, jak Szwecja, zniosły je by być konkurencyjne finansowo, a inne jak Francja argumentowały, że najbogatsi przenoszą swoje aktywa do innych miejsc.

OGLĄDAJ: TVN24