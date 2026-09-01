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Po raz pierwszy na plusie. Sukces byłej członkini Spice Girls

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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victoria beckham shutterstock_2796859175
David Beckham z tytułem szlacheckim
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Kathy Hutchins/Shutterstock
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Firma Victorii Beckham po raz pierwszy w swojej historii wypracowała zysk operacyjny. W 2025 roku wyniósł on 7,3 miliona funtów - podał portal stacji BBC.

Victoria Beckham Holdings, w której była członkini Spice Girls pełni funkcję dyrektorki kreatywnej, powstała w 2008 roku. Przez lata biznes przynosił straty. Teraz firma modowa i kosmetyczna przekazała, że po raz pierwszy od momentu założenia odnotowała zysk.

- Wszyscy od dawna ciężko na to pracowaliśmy - by osiągnąć rentowność i wzrost - powiedziała Victoria Beckham w rozmowie z "Financial Times".

Projektantka podkreśliła, że firma informowała o swoich trudnościach.

- Bardzo otwarcie mówiliśmy o problemach, które mieliśmy w firmie, ale wyszliśmy z nich i teraz rozwijamy się w rozsądnym tempie. Po 20 latach ludzie nie widzą już tylko marek celebrytki - dodała.

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Wzrost sprzedaży

W 2025 roku modowa część firmy zanotowała silny, dwucyfrowy wzrost. Szczególnie dobrze sprzedawały się ubrania z denimu i dzianin - napisał portal stacji BBC.

Dodał, że dział kosmetyczny osiągnął jeden ze swoich najlepszych wyników.

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Wsparcie Davida Beckhama

Brytyjski portal napisał również, że wcześniej przedsięwzięcie Victorii Beckham miało dziesiątki milionów strat, a firmę ratował finansowo jej mąż - David.

Victoria przyznała, że bez tego wsparcia przedsiębiorstwo mogłoby nie przetrwać. - Gdyby we mnie nie wierzył, nie miałabym już dziś firmy - powiedziała.

W 2017 roku Beckham pozyskała 30 milionów funtów - sprzedała 30 procent udziałów na rzecz NEO Investment Partners. Firma inwestycyjna rozpoczęła następnie restrukturyzację spółki.

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Ograniczono zbędne wydatki

Zmiany objęły między innymi ograniczenie wydatków, które Beckham określiła jako niewyobrażalne marnotrawstwo. Firma transportowała samolotami krzesła z jednej części świata do drugiej. Według przewodniczącego Victoria Beckham Holdings Davida Belhassena wydawała aż "70 tysięcy rocznie" na rośliny biurowe.

Belhassen napisał w oświadczeniu, że firma opiera rozwój na dwóch uzupełniających się segmentach - modzie i kosmetykach. Wskazał również na coraz bardziej międzynarodową grupę klientów i skoncentrowany model działalności. Według niego przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze przygotowane do kolejnego etapu rentownego wzrostu.

Z kolei dyrektorka generalna Sybille Darricarrere Lunel nazwała osiągnięcie pierwszego zysku przełomowym momentem. Jak podkreśliła, wynik odzwierciedla kilka lat konsekwentnej realizacji planu i strategicznych inwestycji.

Źródło: BBC
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Tagi:
VIctoria BeckhamModaDavid BeckhamSpice Girls
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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