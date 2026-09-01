Ze świata Po raz pierwszy na plusie. Sukces byłej członkini Spice Girls Oprac. Jan Sowa |

David Beckham z tytułem szlacheckim Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Kathy Hutchins/Shutterstock

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Victoria Beckham Holdings, w której była członkini Spice Girls pełni funkcję dyrektorki kreatywnej, powstała w 2008 roku. Przez lata biznes przynosił straty. Teraz firma modowa i kosmetyczna przekazała, że po raz pierwszy od momentu założenia odnotowała zysk.

- Wszyscy od dawna ciężko na to pracowaliśmy - by osiągnąć rentowność i wzrost - powiedziała Victoria Beckham w rozmowie z "Financial Times".

Projektantka podkreśliła, że firma informowała o swoich trudnościach.

- Bardzo otwarcie mówiliśmy o problemach, które mieliśmy w firmie, ale wyszliśmy z nich i teraz rozwijamy się w rozsądnym tempie. Po 20 latach ludzie nie widzą już tylko marek celebrytki - dodała.

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Wzrost sprzedaży

W 2025 roku modowa część firmy zanotowała silny, dwucyfrowy wzrost. Szczególnie dobrze sprzedawały się ubrania z denimu i dzianin - napisał portal stacji BBC.

Dodał, że dział kosmetyczny osiągnął jeden ze swoich najlepszych wyników.

Wsparcie Davida Beckhama

Brytyjski portal napisał również, że wcześniej przedsięwzięcie Victorii Beckham miało dziesiątki milionów strat, a firmę ratował finansowo jej mąż - David.

Victoria przyznała, że bez tego wsparcia przedsiębiorstwo mogłoby nie przetrwać. - Gdyby we mnie nie wierzył, nie miałabym już dziś firmy - powiedziała.

W 2017 roku Beckham pozyskała 30 milionów funtów - sprzedała 30 procent udziałów na rzecz NEO Investment Partners. Firma inwestycyjna rozpoczęła następnie restrukturyzację spółki.

Ograniczono zbędne wydatki

Zmiany objęły między innymi ograniczenie wydatków, które Beckham określiła jako niewyobrażalne marnotrawstwo. Firma transportowała samolotami krzesła z jednej części świata do drugiej. Według przewodniczącego Victoria Beckham Holdings Davida Belhassena wydawała aż "70 tysięcy rocznie" na rośliny biurowe.

Belhassen napisał w oświadczeniu, że firma opiera rozwój na dwóch uzupełniających się segmentach - modzie i kosmetykach. Wskazał również na coraz bardziej międzynarodową grupę klientów i skoncentrowany model działalności. Według niego przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze przygotowane do kolejnego etapu rentownego wzrostu.

Z kolei dyrektorka generalna Sybille Darricarrere Lunel nazwała osiągnięcie pierwszego zysku przełomowym momentem. Jak podkreśliła, wynik odzwierciedla kilka lat konsekwentnej realizacji planu i strategicznych inwestycji.