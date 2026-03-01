Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy

Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Rzecznik MSZ: apelujemy do wszystkich stron o respektowanie prawa międzynarodowego
Źródło: TVN24
Państwa OPEC+ ogłosiły decyzję o stopniowym zwiększeniu produkcji ropy naftowej od kwietnia - podała agencja Reuters. Ruch ten, uzgodniony przez ośmiu kluczowych członków porozumienia, w tym Rosję i Arabię Saudyjską, następuje w okresie narastających napięć na Bliskim Wschodzie.

RELACJA: Sytuacja po ataku na Iran

Według ustaleń Reutersa osiem krajów OPEC+ uzgodniło zwiększenie produkcji ropy o 206 tys. baryłek dziennie w kwietniu, wobec pierwotnie planowanego wzrostu o 137 tys. baryłek. Choć zmiana jest symboliczna - odpowiada mniej niż 0,2 proc. globalnego zapotrzebowania - ma być sygnałem gotowości do stabilizowania rynku.

Kwestia cieśniny Ormuz

W niedzielnym handlu pozagiełdowym cena ropy Brent wzrosła o 10 proc., osiągając około 80 dolarów za baryłkę - podają traderzy, cytowani przez Reutersa.

Tymczasem większość właścicieli tankowców, koncernów naftowych i firm handlujących surowcami zawiesiła transport ropy, paliw oraz skroplonego gazu ziemnego przez cieśninę Ormuz, po tym jak Teheran ostrzegł statki przed przepływaniem przez ten akwen.

- Choć same działania militarne sprzyjają wzrostowi cen ropy, kluczowym czynnikiem pozostaje zamknięcie cieśniny Ormuz - ocenił Ajay Parmar, dyrektor ds. energii i rafinacji w firmie ICIS.

Analitycy przewidują, że w przypadku przedłużenia blokady cieśniny ceny surowca mogą wzrosnąć nawet do 100 dolarów za baryłkę.

- Spodziewamy się, że ceny po weekendzie otworzą się znacznie bliżej 100 dolarów za baryłkę, a być może przekroczą ten poziom, jeśli zamknięcie cieśniny się przedłuży - podkreślił Parmar.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata - jej wąskim przesmykiem przepływa ponad 20 proc. globalnych dostaw ropy.

Czytaj też: Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki

Konsekwencje zamknięcia cieśniny Ormuz

Jak zauważa Jorge Leon, ekonomista z firmy Rystad Energy, nawet przy wykorzystaniu alternatywnych szlaków - takich jak saudyjski rurociąg East-West czy trasa w Abu Zabi - zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowałoby utratę 8-10 mln baryłek dziennie dostaw.

Rystad szacuje, że po wznowieniu handlu ceny mogą się ustabilizować w okolicach 92 dolarów za baryłkę, jednak obecny kryzys już skłonił rządy i rafinerie w Azji do przeglądu zapasów oraz poszukiwania alternatywnych tras i źródeł dostaw.

OPEC zrzesza obecnie 13 państw członkowskich. To: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Gabon, Gwinea Równikowa, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do tego w skład grupy wchodzi 10 państw spoza organizacji, przede wszystkim Rosja, Kazachstan, Oman, Azerbejdżan czy Meksyk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IranRopa naftowa
Zobacz także:
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
Turystyka
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
Ze świata
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
Turystyka
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
Tech
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
Rynki
Zamknięte lotnisko w Dubaju (01.03.2026)
Ponad 3400 odwołanych lotów. Wielkie straty i problemy turystów
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Oczy świata zwrócone w jedno miejsce. "To gwarantowana globalna recesja"
Ze świata
Dym w okolicy lotniska w Erbilu w Iranie
"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega
Ze świata
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli
Ze świata
shutterstock_2708817987
"Najbardziej wrażliwy cenowo produkt pierwszej potrzeby"
Handel
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Zawieszają i odwołują połączenia. Samoloty przekierowują na lotniska w Europie
shutterstock_2060836865
Operator informował o awarii. Były "trudności przy realizacji płatności zbliżeniowych"
Tech
Korek w Teheranie po ataku USA i Izraela
Atak na Iran. Taka może być reakcja
Rynki
Loty samolotem
Co z sytuacją na europejskim niebie? Minister wyjaśnia
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
Tech
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
Ze świata
shutterstock_2426591405
Czołowa agencja zdecydowała o polskim ratingu
shutterstock_2117281391
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Złoty interes
Złoto nadrabia straty. Najwyższe ceny od tygodni
Rynki
Robert Fico, premier Słowacji
Fico będzie rozmawiał z Zełenskim. "W kraju, który prezydent Ukrainy często odwiedza"
stambul turcja lotnisko - incphotos shutterstock_1656865282
Odwołują loty do Teheranu
Ze świata
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
Ze świata
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
Tech
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
Moto
Elon Musk
Imperium Muska w Teksasie. Nieruchomości, samoloty i wsparcie dla Trumpa
Tech
Serwerownia AI
Ustawa o zarządzaniu danymi przyjęta
Tech
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica