Adele z najlepiej sprzedająca się kobiecą płytą w historii. W czołówce Amy Winehouse i Madonna

Album Adele "21" to najlepiej sprzedająca się płyta w Wielkiej Brytanii wydana przez kobietę - wynika z zestawienia przygotowanego przez rozgłośnię BBC Radio 2. Tym samym brytyjska piosenkarka prześcignęła takie gwiazdy jak Amy Winehouse, czy Madonna, a jej dwa albumy są w pierwszej piątce.

Ranking został przygotowany przez BBC w ramach National Album Day, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Kobiety w muzyce".

"21" to drugi album angielskiej piosenkarki i autorki tekstów Adele, wydany w styczniu 2011 roku. Jej wcześniejszy, debiutancki album, nosił nazwę "19". Każdy tytuł płyt Adele odnosi się bowiem do wieku, w którym była podczas ich produkcji.

Druga płyta Adele jest czwartą najlepiej sprzedającą się na brytyjskim rynku w historii. "21" wyprzedza tylko zestawienie nagrań Queen "Queen's Greatest Hits", wydany przez The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" oraz "Gold" Abby.

Zawierający takie hity jak "Rolling in the Depp" i "Someone Like You" album tylko w 2011 roku został zakupiony w liczbie 18 milionów egzemplarzy i 8.3 miliona w 2012 roku - na całym świecie

Ogółem Adele sprzedała aż 120 milionów płyt, zdobyła 15 nagród Grammy oraz Oscara za najlepszą piosenkę "Skyfall".

Zestawienie BBC Radio 2 - najlepiej sprzedające się kobiece płyty

Lista najlepiej sprzedających się albumów kobiet opiera się na sprzedaży i pobrań w Wielkiej Brytanii, skompilowana przez The Official Charts Company.

Album Adele "21" był na szczycie list przebojów przez 23 tygodnie i wygrał album roku na Grammy, a także nagrodę Brit Award za brytyjski album roku.

Pierwsza piątka to:

Adele - 21 lat (5 007 000 sprzedaży) Amy Winehouse - Back to Black (3,912,000) Madonna - The Immaculate Collection (3,771 000) Shania Twain - Come On Over (3 411 000) Adele — 25 (3364 000)

Adele. "Easy on me" zapowiada nową płytę "30"

Po sześciu latach przerwy Adele powróciła z nowym utworem, który z marszu stał się hitem. Klip do piosenki "Easy on me" w ciągu zaledwie dziewięciu godzin od premiery miał już ponad 17 mln odsłon na YouTube.

Singiel zapowiadający płytę "30" to przedsmak wielu emocji, jakie fani odnajdą w innch nowych utworach Adele, które mają być najbardziej osobistymi kompozycjami w jej karierze. W oświadczeniu zapowiadającym album piosenkarka przyznała, że w ostatnim czasie poznała wiele bolesnych prawd o sobie. "Zrzuciłam wiele warstw, ale też owinęłam się w nowe… Od tego czasu mozolnie przebudowałam swój dom i serce, a ten album o tym opowiada" - stwierdziła.

Autor:mp/ams

Źródło: BBC, PAP