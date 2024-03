W poniedziałek brytyjski urząd statystyczny (ONS) opublikował coroczną aktualizację swojego koszyka inflacyjnego, w którym znajduje się ponad 700 dóbr i usług. To one brane są pod uwagę przy mierzeniu wzrostu cen. W tym roku biuro usunęło 15 i dodało 16 pozycji, aby lepiej odzwierciedlać to, na co konsumenci wydają pieniądze. Wśród tegorocznych nowości są płyty winylowe.