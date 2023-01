Urlop bez limitu. Rewolucja u giganta

Microsoft nie będzie już wymagać od pracowników w USA formalnego rejestrowania urlopów i wprowadza nową politykę uznaniowego czasu wolnego - podał portal The Verge. Oznacza to, że amerykańscy pracownicy firmy będą mieli płatny urlop bez limitu.

"Microsoft daje swoim pracownikom w USA nieograniczony czas wolny. Ogłoszono to w e-mailu do pracowników od Kathleen Hogan, dyrektor ds. HR w Microsoft" - napisał The Verge. Portal wyjaśnił, że "Microsoft nazywa swój nieograniczony urlop 'uznaniowym czasem wolnym' i będzie miał on zastosowanie do wszystkich pracowników etatowych w USA".