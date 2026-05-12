Ze świata Meta powinna płacić wydawcom. Przełomowe orzeczenie TSUE Oprac. Wiktor Knowski |

Orzeczenie jest wynikiem skargi wniesionej przez koncern Meta Platforms z siedzibą w Irlandii przeciwko włoskiemu urzędowi ds. komunikacji (AGCOM). Zdaniem amerykańskiej spółki, przyjęte przez władze Włoch przepisy wdrażające do krajowego prawa unijną dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i wprowadzające na rzecz wydawców prawo do godnego wynagrodzenia za korzystanie online z ich publikacji prasowych naruszą prawo Unii, a w szczególności wolność do prowadzenia działalności gospodarczej, a także przepisy o prawach wydawców na jednolitym rynku cyfrowym.

Szczegóły odpowiedzi TSUE na skargę Meta

TSUE orzekł we wtorek, że prawo wydawców do godziwego wynagrodzenia jest zgodne z prawem Unii, pod warunkiem że wynagrodzenie to stanowi świadczenie wzajemne. Innymi słowy: platforma korzysta online z publikacji wydawców, a ci otrzymują rekompensatę za to, że wydali na to zezwolenie. Wydawcy powinni mieć przy tym możliwość odmowy udzielenia zezwolenia, a także możliwość udzielenia go nieodpłatnie. Z drugiej strony, wydawcy nie mogą się domagać od platform jakichkolwiek płatności, jeśli te nie korzystają z ich treści.

Meta zarzuciła włoskiemu ustawodawcy, że wprowadził na platformy obowiązek negocjowania wynagrodzenia z wydawcami przy nakazie nieograniczania widoczności ich treści w trakcie negocjacji.

#ECJ: Member States may provide for the right to fair compensation for press publishers when their publications are used by online service providers @Meta 👉 https://t.co/uDHqVXNzzu — EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 12, 2026 Rozwiń

TSUE uznał, że chociaż ten wymóg faktycznie ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to jest uzasadniony, bo "przyczynia się do realizacji celów Unii polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku prawa autorskiego oraz umożliwieniu wydawcom osiągnięcia zwrotu z dokonanych przez nich inwestycji".

Według TSUE obowiązek ochrony wydawców pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy wolnością prowadzenia działalności gospodarczej a prawem własności intelektualnej oraz prawem do wolności i pluralizmu mediów.

