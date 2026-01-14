Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"

Przemówienie wiceprezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez Źródło: TVN24

Portal społecznościowy X jest ponownie dostępny w Wenezueli po ponad roku blokady przez prezydenta Nicolasa Maduro, który został pojmany przez Stany Zjednoczone, poinformowali we wtorek wieczorem dziennikarze AFP.

"Pozostańmy zjednoczeni"

"Wznawiamy kontakt za pośrednictwem X. Pozostańmy zjednoczeni, dążmy do stabilności gospodarczej, sprawiedliwości społecznej i państwa opiekuńczego, na które zasługujemy!" - napisała Delcy Rodriguez na swoim profilu, gdzie umieściła notkę: "Tymczasowa prezydent Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. U boku prezydenta Nicolasa Maduro na drodze Bolivara i Cháveza".

Wcześniej podobną wiadomość opublikował minister spraw wewnętrznych Wenezueli Diosdado Cabello.

Dostęp do sieci jest teraz możliwy u niektórych operatorów komórkowych, choć u innych nadal był zablokowany, informuje AFP.

Koniec władzy Maduro

Nicolas Maduro, zablokował X w 2024 roku w odwecie za krytykę i ostrą wymianę wpisów z Elonem Muskiem, który kwestionował jego reelekcję.

Siły amerykańskie przeprowadziły 3 stycznia uderzenia na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji komandosi schwytali Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Para została przewieziona do USA, gdzie sąd federalny w Nowym Jorku postawił im w zeszły poniedziałek zarzuty, w tym dotyczące uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej". Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Obowiązki Maduro przejęła dotychczasowa wiceprezydent kraju - Delcy Rodriguez.

