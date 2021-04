Unijne państwa szykują się do odbudowy gospodarek. "Europa zaczyna nowy rozdział"

Włoska Izba Deputowanych poparła we wtorek rządowy plan wydatków z unijnego Funduszu Odbudowy. Tego samego dnia hiszpański dokument zatwierdził rząd w Madrycie. Minister finansów Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy, ale też Francja, Włochy i Hiszpania jeszcze w tym tygodniu swoje plany odbudowy wyślą do Brukseli. Wysokość wsparcia dla 27 państw na walkę z gospodarczymi skutkami COVID-19 to 750 miliardów euro.