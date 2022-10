Szefowa KE i kanclerz Niemiec o "Planie Marshalla" dla Ukrainy

"Ukraina broni również międzynarodowego porządku"

Jak przypomniał "Tagesschau", w latach 1948-1952 Stany Zjednoczone sfinansowały odbudowę Niemiec i innych krajów europejskich miliardami dolarów w ramach Planu Marshalla. - Teraz to Europa odgrywa szczególną rolę we wspieraniu Ukrainy, która kandyduje do członkostwa w UE. Droga do odbudowy jest zatem również drogą Ukrainy do Unii Europejskiej – powiedzieli Scholz i von der Leyen. Jak podkreślili, wspieranie Kijowa leży w interesie UE.