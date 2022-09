"Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać". Przyjęto przepisy o minimalnym wynagrodzeniu

Parlament Europejski w środę przyjął przepisy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w Unii Europejskiej. "Określono w nich minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych" - przekazano w komunikacie. Dyrektywa w tej sprawie będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie nowych przepisów. Za głosowało 505 europosłów, 92 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. "Oczekuje się, że Rada we wrześniu oficjalnie zatwierdzi porozumienie. Państwa członkowskie będą wtedy miały dwa lata na wykonanie dyrektywy" - poinformowało biuro prasowe PE.

- Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, więc więcej pracowników będzie lepiej chronionych - powiedziała posłanka z Holandii Agnes Jongerius (S&D).