PKB w USA. Wynik niższy, niż zakładano

Wojska USA w Polsce. Keith Kellogg o stanowisku rzecznika Pentagonu

Wstępne dane z kwietnia wskazywały na wzrost o 2,0 procent.

The U.S. economy grew at a 1.6% annualized rate in Q1, down from the 2.0% rate estimated a month ago. https://t.co/1v8N8mGzhe #GDP pic.twitter.com/dUCILRsLBG — BEA News (@BEA_News) May 28, 2026 Rozwiń

Największy wpływ na dynamikę realnego PKB w tym okresie miały rosnący eksport, inwestycje, konsumpcja oraz wydatki rządowe.

Wyższa inflacja i droższe paliwo

Według danych Departamentu Handlu indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wzrósł w ciągu 12 miesięcy do kwietnia o 3,8 procent, co stanowi największy wzrost od maja 2023 roku. Dla porównania w marcu inflacja PCE utrzymała się na poziomie 3,5 procent. Średnia krajowa cena detaliczna benzyny wzrosła w kwietniu o 12,3 procent - poinformowała Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej. Od początku wojny, która wybuchła pod koniec lutego, ceny paliwa zwiększyły się o ponad 50 procent. Poza kosztami paliw konsumenci płacą również więcej za inne towary i usługi. Inflacja już wcześniej utrzymywała się na podwyższonym poziomie, głównie w wyniku szeroko zakrojonych ceł importowych wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Wraz ze wzrostem cen Amerykanie coraz częściej wyrażają niezadowolenie z jego polityki gospodarczej.

