Ze świata

PKB w USA. Wynik niższy, niż zakładano

Gospodarka Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ujęciu annualizowanym o 1,6 procent w pierwszym kwartale 2026 roku - wynika z drugiego szacunku opublikowanego przez Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) Departamentu Handlu USA.

Wstępne dane z kwietnia wskazywały na wzrost o 2,0 procent.

Największy wpływ na dynamikę realnego PKB w tym okresie miały rosnący eksport, inwestycje, konsumpcja oraz wydatki rządowe.

Wyższa inflacja i droższe paliwo

Według danych Departamentu Handlu indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wzrósł w ciągu 12 miesięcy do kwietnia o 3,8 procent, co stanowi największy wzrost od maja 2023 roku. Dla porównania w marcu inflacja PCE utrzymała się na poziomie 3,5 procent. Średnia krajowa cena detaliczna benzyny wzrosła w kwietniu o 12,3 procent - poinformowała Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej. Od początku wojny, która wybuchła pod koniec lutego, ceny paliwa zwiększyły się o ponad 50 procent. Poza kosztami paliw konsumenci płacą również więcej za inne towary i usługi. Inflacja już wcześniej utrzymywała się na podwyższonym poziomie, głównie w wyniku szeroko zakrojonych ceł importowych wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa. Wraz ze wzrostem cen Amerykanie coraz częściej wyrażają niezadowolenie z jego polityki gospodarczej.

Źródło: Reuters, tvn24.pl
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
