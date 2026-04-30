PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale

Nowy Jork
USA. John Phelan odwołany ze stanowiska sekretarza marynarki wojennej
Źródło: Reuters
Gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrosła w ujęciu annualizowanym o dwa procent w pierwszym kwartale 2026 roku - pokazały dane Biura Analiz Ekonomicznych amerykańskiego Departamentu Handlu. Wynik był poniżej prognoz analityków. Wzrost prawdopodobnie znacznie spowolni, ponieważ wojna z Iranem obciąża budżety gospodarstw domowych w USA.

Jest to znaczny wzrost względem ostatnich trzech miesięcy 2025 roku, kiedy Produkt Krajowy Brutto (PKB) był na poziomie 0,5 proc. Jednocześnie wynik nie dorósł do oczekiwań analityków na poziomie 2,3 proc.

Tempo wzrostu gospodarki USA było niskie między październikiem a grudniem, ze względu na ograniczenie wydatków rządu federalnego, które spowodowało spadek PKB o 1,16 punktu procentowego - największy od pierwszego kwartału 1994 roku.

Gospodarstwa domowe zaciskają pas

Boom na sztuczną inteligencję oraz budowa centrów danych wspierały wydatki przedsiębiorstw na sprzęt. Jednocześnie gospodarstwa domowe coraz bardziej oszczędzają. Ta tendencja może przyspieszyć ze względu na wojnę USA i Izraela z Iranem, która spowodowała wzrost średniej ceny benzyny w USA powyżej czterech dolarów za galon.

Amerykanie są coraz bardziej sfrustrowani rosnącymi kosztami utrzymania, a większość z nich negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent Donald Trump zarządza gospodarką, jak relacjonuje Reuters.

Kluczowe decyzje Fed

Tempo wzrostu gospodarczego może potwierdzić oczekiwania rynków finansowych, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie prawdopodobnie do 2027 roku - o ile nie nastąpi pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W środę amerykański bank centralny pozostawił swoją referencyjną stopę procentową w ramach 3,5-3,75 proc.

Według nowych prognoz, pierwsze obniżki stóp mogłyby nastąpić dopiero w styczniu i marcu kolejnego roku, gdy presja inflacyjna wyraźniej osłabnie, a wzrost gospodarczy spowolni do trendu - zdaniem analityków Morgan Stanley.

pc

pc
Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Adam Skrzydlewski/AdobeStock

USAGospodarka USAPKB
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica