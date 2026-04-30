Ze świata PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale Oprac. Alicja Skiba |

Jest to znaczny wzrost względem ostatnich trzech miesięcy 2025 roku, kiedy Produkt Krajowy Brutto (PKB) był na poziomie 0,5 proc. Jednocześnie wynik nie dorósł do oczekiwań analityków na poziomie 2,3 proc.

🇺🇸 Amerykańska gospodarka odbiła po słabym Q4 2025. Wzrost w Q1 2026 przyspieszył do 2% kw/kw (SAAR), głównie dzięki sektorowi prywatnemu. Dane okazały się jednak nieco słabsze od konsensusu. pic.twitter.com/SMjlx5zlcH — mBank Research (@mbank_research) April 30, 2026 Rozwiń mBank Research na X.

Tempo wzrostu gospodarki USA było niskie między październikiem a grudniem, ze względu na ograniczenie wydatków rządu federalnego, które spowodowało spadek PKB o 1,16 punktu procentowego - największy od pierwszego kwartału 1994 roku.

Gospodarstwa domowe zaciskają pas

Boom na sztuczną inteligencję oraz budowa centrów danych wspierały wydatki przedsiębiorstw na sprzęt. Jednocześnie gospodarstwa domowe coraz bardziej oszczędzają. Ta tendencja może przyspieszyć ze względu na wojnę USA i Izraela z Iranem, która spowodowała wzrost średniej ceny benzyny w USA powyżej czterech dolarów za galon.

Amerykanie są coraz bardziej sfrustrowani rosnącymi kosztami utrzymania, a większość z nich negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent Donald Trump zarządza gospodarką, jak relacjonuje Reuters.

Kluczowe decyzje Fed

Tempo wzrostu gospodarczego może potwierdzić oczekiwania rynków finansowych, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie prawdopodobnie do 2027 roku - o ile nie nastąpi pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W środę amerykański bank centralny pozostawił swoją referencyjną stopę procentową w ramach 3,5-3,75 proc.

Według nowych prognoz, pierwsze obniżki stóp mogłyby nastąpić dopiero w styczniu i marcu kolejnego roku, gdy presja inflacyjna wyraźniej osłabnie, a wzrost gospodarczy spowolni do trendu - zdaniem analityków Morgan Stanley.

