Amerykańska gospodarka na zakręcie. Największy spadek od 2008 roku

Gospodarka Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się w pierwszym kwartale 2020 roku o 4,8 procent - podał amerykański resort handlu. To największy spadek od 2008 roku, gdy na początku kryzysu finansowego PKB skurczył się o 8,4 procent - zauważa agencja Associated Press.

Prognozy, na które powołuje się AP, mówią o jeszcze silniejszych spadkach w drugim kwartale; mogą one osiągnąć poziom niespotykany od 1947 roku, kiedy to zaczęto zbierać dane o kwartalnych wynikach gospodarczych.

Gospodarka wpada w poważną recesję i choć niektórzy ekonomiści liczą na to, że dojdzie z czasem do jej gwałtownego ożywienia, to jednak coraz więcej analityków przewiduje, iż nawet, gdy pandemia będzie opanowana, amerykańska gospodarka będzie potrzebowała długiego okresu, zanim zdoła się odbić od dna - pisze AP.