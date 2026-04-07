Ukraina na wojnie w Iranie "na pewno zyska finansowo"

Łukasiewicz o tym, co zyska Ukraina na wojnie w Iranie Źródło: TVN24

Łukasiewicz mówił w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską o wpływie wojny USA i Izraela z Iranem na sytuację w Ukrainie. Przyznał, że mimo obaw o przeniesienie uwagi świata na Bliski Wschód, Ukraina może zyskać na tym konflikcie - zarówno finansowo, jak i politycznie.

Co Ukraina może zyskać na wojnie w Iranie?

- Na pewno zyska konkrety finansowe pozwalające na rozwijanie technologii dronowych w Ukrainie - powiedział Łukasiewicz. - Tylko Ukraina i Rosja posiadają technologie dronowe zdolne do zbijania, do niszczenia dronów takiego typu, jakiego stosuje Iran teraz wobec Jordanii, Kataru czy innych krajów Zatoki - dodał.

Łukasiewicz przyznał również, że udział Ukrainy w konflikcie na Bliskim Wschodzie, która zaoferowała swoje wsparcie logistyczne, pozwoli jej zyskać również uznanie symboliczne.

- Zyska pewnego rodzaju uznanie, że jednak jest istotnym dostarczycielem pewnych wartości, których brakuje w tej chwili na całym świecie - dodał chargé d'affaires Polski w Ukrainie.

Łukasiewicz o tym, co zyska Ukraina na wojnie w Iranie Źródło: TVN24

Sprawiedliwy pokój

Łukasiewicz pytany o to, jak miałby wyglądać "sprawiedliwy" pokój dla Ukrainy, stwierdził, że jego najważniejszą częścią jest "zadbanie o ludzi, którzy bezpośrednio zostali dotknięci w sposób straszliwy tą wojną".

- Dla Ukraińców niewątpliwie ważne jest odzyskanie terytorium, odbicie Krymu, odbicie Donbasu, to są takie bardzo materialne źródła, można powiedzieć, satysfakcji wojennej. Ale to co najważniejsze, jak to wielokrotnie odczuwam w rozmowach z Ukraińcami, najważniejsi są ludzie: powrót żołnierzy z niewoli, powrót porwanych dzieci, świadomość, że na tych terytoriach, które rzekomo mają podlegać jakiejś wymianie z Rosjanami, żyją konkretni ludzie, których trzeba ochronić - powiedział Łukasiewicz.

Dodał, że dla Ukraińców ogromnie ważny jest stosunek świata do Rosji również po zakończeniu działań wojennych.

- Dla Ukraińców sprawiedliwość polega na tym, że Rosja nie przestanie być karana. Może nie, że zostanie ukarana, tylko nie przestanie być karana sankcjami, tymi wszystkimi szykanami, którymi demokratyczny świat obłożył Rosję od 2022 roku. Krótko mówiąc, sprawiedliwość polega na tym, że agresor nie będzie nagrodzony za swoją zbrodnię, której wobec Ukrainy dokonał.

