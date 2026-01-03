Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pilot chciał kierować samolotem pod wpływem alkoholu. Został wyprowadzony tuż przed startem

Air India
Maciej Lasek o braku systemu antydronowego na lotnisku Chopina w Warszawie. Fragment reportażu "Rozpoznanie bojem"
Źródło: TVN24+
Pilot indyjskich linii lotniczych Air India został wyprowadzony z samolotu przed planowanym startem, ponieważ znajdował się pod wpływem alkoholu - donosi agencja Reuters, powołując się na informacje od informatora. Kanadyjski organ regulacyjny ds. transportu, Transport Canada, zwrócił się do linii lotniczych z prośbą o zbadanie incydentu.

Dwa testy alkomatem przeprowadzone przez kanadyjską policję na międzynarodowym lotnisku w Vancouver wykazały, że pilot nie jest zdolny do służby - przekazał Reutersowi informator, którego dane nie zostały ujawnione. Jak wyjaśniła agencja, osoba ta poprosiła o zachowanie anonimowości, ponieważ nie była upoważniona do udzielania wywiadów mediom.

Transport Canada w liście do Air India określił incydent jako "poważną sprawę", a władze prawdopodobnie podejmą działania egzekucyjne.

W oświadczeniu wydanym w sobotę Transport Canada poinformowała, że ​​skontaktuje się z liniami Air India i indyjskim regulatorem lotnictwa, aby zapewnić podjęcie "odpowiednich działań następczych".

Air India to indyjskie narodowe linie lotnicze.

Ludzie krzyczeli "pomocy". "Dantejskie sceny" na lotnisku
Dowiedz się więcej:

Ludzie krzyczeli "pomocy". "Dantejskie sceny" na lotnisku

TVN24

"Pilot został odsunięty od pełnienia obowiązków"

W oświadczeniu Air India poinformowały, że lot z Vancouver do Delhi 23 grudnia został opóźniony w ostatniej chwili z powodu incydentu, dodając, że do obsługi lotu zatrudniono pilota zastępczego. Linie lotnicze poinformowały, że kanadyjskie władze wyraziły obawy co do zdolności pilota do pełnienia obowiązków, ale nie podały szczegółów.

- Pilot został odsunięty od pełnienia obowiązków na czas trwania dochodzenia. Linie lotnicze Air India stosują politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich naruszeń obowiązujących przepisów i regulacji – poinformowały linie lotnicze. Jak dodano, "do czasu zakończenia dochodzenia, każde potwierdzone naruszenie będzie skutkowało podjęciem surowych działań dyscyplinarnych, zgodnie z polityką firmy".

Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Dowiedz się więcej:

Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy

Turystyka

Linie lotnicze Air India pod ścisłą obserwacją

Pilot miał lecieć samolotem Boeing 777 - modelem mogącym pomieścić do 344 pasażerów - wynika z informacji dostępnych na stronach internetowych Flightradar24 i Air India.

Jak poinformowała osoba zaznajomiona ze sprawą, przedstawiciel Transport Canada Ajit Oommen w liście zwrócił się do linii Air India z prośbą o dostarczenie do 26 stycznia ustaleń i szczegółów podjętych działań mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Linie lotnicze Air India są pod ścisłą obserwacją od czasu katastrofy Boeinga Dreamlinera 12 czerwca, w której zginęło 260 osób. Indyjski regulator lotniczy zasygnalizował liczne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa w liniach lotniczych, które do 2022 roku były własnością rządu.

Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Dowiedz się więcej:

Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie

METEO

"Poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa"

Piloci w liniach Air India, należących do Tata Group i Singapore Airlines, również znaleźli się pod lupą. W tym tygodniu indyjska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGCA) wysłała ostrzeżenia do czterech pilotów Air India, sygnalizując "poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa" związane z przestrzeganiem przepisów i podejmowaniem decyzji przez załogę.

Według ostrzeżeń z 29 grudnia, do których dotarła agencja Reuters, DGCA poinformowała, że ​​piloci przyjęli samolot do eksploatacji w zeszłym roku, pomimo wcześniejszej wiedzy o "wielokrotnych problemach" i "uszkodzeniach istniejących systemów". Według Flightradar24, samolot to Boeing 787 używany do lotów długodystansowych.

DGCA zaproponowało zaostrzenie przepisów dotyczących testów na obecność alkoholu u członków załogi, w tym przepis, który na stałe pozbawiłby pilota licencji po trzech pozytywnych wynikach testów.

Obecne przepisy wymagają, aby po każdym locie w pierwszym porcie lądowania w Indiach przeprowadzano badanie alkomatem.

Kanadyjskie przepisy stanowią, że pilot nie może pilotować samolotu w ciągu 12 godzin od spożycia napoju alkoholowego. Naruszenie tych przepisów może skutkować podjęciem działań egzekucyjnych na drodze sądowej lub administracyjnej, w tym nałożeniem grzywny.

OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
epa12622315

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

epa12622315
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
samolotyIndieKanada
Zobacz także:
Norwegia
Prawie każdy nowy samochód w tym europejskim kraju to elektryk
Moto
chiny serwer serwery - humphery shutterstock_2159836695
Centra danych pochłoną rekordowe ilości wody. Alarmujące dane
Tech
Donald Trump
"Transakcja zostaje niniejszym zakazana". Trump blokuje umowę dotyczącą chipów
Ze świata
Funchal, Madera
Polacy podbijają popularny kierunek turystyczny. Wyprzedzili nas tylko Niemcy
Turystyka
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
Z kraju
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
Ze świata
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
Pieniądze
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica