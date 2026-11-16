Sytuacja gospodarcza oczami Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podano w komunikacie dla klientów, chodzi o produkty:

Preventivo Mixed 24-pak, o numerze EAN 4305615918433;

Preventivo Feelings 24-pak o numerze EAN 4305615918396.

"Z powodu wady jakościowej powstałej podczas produkcji nie można wykluczyć, że niektóre prezerwatywy mogą przeciekać lub pękać" - napisał Rossmann w komunikacie.

Rossmann wycofuje partie produktów

W przypadku Preventivo Mixed 24-pak wycofano partie:

2030/01 P026-26;

2030/06 P007-26;

2029/09 P018-26;

2029/09 P023-26;

2029/09 P025-26;

2029/09 P027-26;

2029/09 P048-25;

2029/09 P049-25;

2029/08 P029-25;

2029/04 P035-25;

2029/04 P037-25;

2029/04 P044-25;

2028/08 P026-25;

2028/08 P034-25;

2028/08 P039-25.

Jeśli chodzi o Preventivo Feelings 24-pak, to wycofano z obrotu partie:

o dacie ważności: od 02/2030 do 06/2030 włącznie;

o numerach: 5312 / 5526 / 5661 / 5662.

Partie produktów wycofane przez sieć Rossmann Źródło zdjęcia: rossmann.de

"Uprzejmie prosimy o zaprzestanie używania wadliwych produktów i ich zwrot do naszych sklepów. Oczywiście otrzymają Państwo pełny zwrot pieniędzy"- podkreślono w komunikacie.

Sieć Rossmann posiada około 2,1 tys. drogerii w Polsce. Na rynku największymi konkurentami są Hebe, dm-drogerie markt oraz Super-Pharm.