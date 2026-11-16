Rossmann wycofuje partie produktów. "Prosimy o zaprzestanie używania"
Jak podano w komunikacie dla klientów, chodzi o produkty:
- Preventivo Mixed 24-pak, o numerze EAN 4305615918433;
- Preventivo Feelings 24-pak o numerze EAN 4305615918396.
"Z powodu wady jakościowej powstałej podczas produkcji nie można wykluczyć, że niektóre prezerwatywy mogą przeciekać lub pękać" - napisał Rossmann w komunikacie.
Rossmann wycofuje partie produktów
W przypadku Preventivo Mixed 24-pak wycofano partie:
- 2030/01 P026-26;
- 2030/06 P007-26;
- 2029/09 P018-26;
- 2029/09 P023-26;
- 2029/09 P025-26;
- 2029/09 P027-26;
- 2029/09 P048-25;
- 2029/09 P049-25;
- 2029/08 P029-25;
- 2029/04 P035-25;
- 2029/04 P037-25;
- 2029/04 P044-25;
- 2028/08 P026-25;
- 2028/08 P034-25;
- 2028/08 P039-25.
Jeśli chodzi o Preventivo Feelings 24-pak, to wycofano z obrotu partie:
- o dacie ważności: od 02/2030 do 06/2030 włącznie;
- o numerach: 5312 / 5526 / 5661 / 5662.
"Uprzejmie prosimy o zaprzestanie używania wadliwych produktów i ich zwrot do naszych sklepów. Oczywiście otrzymają Państwo pełny zwrot pieniędzy"- podkreślono w komunikacie.
Sieć Rossmann posiada około 2,1 tys. drogerii w Polsce. Na rynku największymi konkurentami są Hebe, dm-drogerie markt oraz Super-Pharm.
Źródło: tvn24.pl