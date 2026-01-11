Logo TVN24
Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż

Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
"Superman" znaleziony na strychu. Komiks sprzedany za rekordowe 9 mln dolarów
Źródło: TVN24
Rzadki egzemplarz komiksu z 1938 roku, w którym po raz pierwszy pojawił się Superman, został sprzedany za 15 milionów dolarów (około 54 miliony złotych). Nabywcą jest anonimowy kolekcjoner. To rekordowa cena w historii rynku komiksów.

Poprzedni rekord padł w listopadzie. Wówczas idealnie zachowany numer Superman No. 1 sprzedano na aukcji za 9,12 mln dolarów (ok. 33 mln zł). Obie transakcje wielokrotnie przewyższają pierwotną cenę okładkową wynoszącą 10 centów - dziś odpowiadającą ok. 2,25 dolara (ok. 8 zł).

Superman po raz pierwszy na Ziemi

Debiut Supermana jest jedną z kilku opowieści zebranych w antologii Action Comics No. 1, która powszechnie uznawana jest za dzieło, które zdefiniowało gatunek superbohaterów, jaki znamy dzisiaj. Szacuje się, że zachowało się mniej niż 100 egzemplarzy.

Piątkowa sprzedaż miała charakter prywatny. Pośredniczyła w niej nowojorska firma Metropolis Collectibles/Comic Connect. Zarówno właściciel egzemplarza, jak i kupujący pozostają anonimowi.

Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
Źródło: Walter Cicchetti / Shutterstock

Stan niemal idealny i hollywoodzka przeszłość

Jak poinformował broker, komiks otrzymał ocenę dziewięciu punktów w dziesięciostopniowej skali Certified Guaranty Company. To jedna z najwyższych not przyznanych temu tytułowi. Na jego wartość wpłynęła także nietypowa historia.

Egzemplarz należał wcześniej do aktora Nicolasa Cage'a. Kupił go w 1996 roku za 150 tys. dolarów - była to wówczas rekordowa cena. Cztery lata później komiks skradziono podczas przyjęcia w jego domu. Odnaleziono go dopiero w 2011 roku w magazynie w Kalifornii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg

Kradzież, która podniosła cenę

Po odzyskaniu komiksu Cage sprzedał go po sześciu miesiącach na aukcji za 2,2 mln dolarów.

- Przez 11 lat, gdy egzemplarz był zaginiony, jego wartość wystrzeliła. Złodziej, paradoksalnie, zarobił dla Nicolasa Cage'a ogromne pieniądze - powiedział prezes Metropolis/Comic Connect Stephen Fishler.

Fishler porównał losy komiksu do głośnej kradzieży "Mony Lisy" z Luwru w 1911 roku, która uczyniła obraz globalną ikoną.

- To już nie tylko komiks. To symbol amerykańskiej popkultury - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Walter Cicchetti / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica