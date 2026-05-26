"Pierwszy krok". Koniec rekordowej blokady w Iranie

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
We wtorek w Iranie częściowo przywrócono dostęp do internetu, który władze zablokowały po wybuchu konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi - poinformowała niezależna organizacja NetBlocks. Wiceprezydent Mohammad Reza Aref potwierdził, że proces przywracania łączności przebiega stopniowo. Trwająca niemal trzy miesiące blokada była najdłuższą w historii kraju.

Według NetBlocks, ruch w internecie we wtorek wynosił ok. 30 proc. tego sprzed blokady. Nie jest jasne, czy ta tendencja się utrzyma - dodała organizacja.

Władze niemal całkowicie zablokowały irański internet po wybuchu wojny z USA i Izraelem 28 lutego. Większość Irańczyków nie miała dostępu do internetu, nieliczni mogli korzystać z sieci przez drogie i zaawansowane sieci VPN, które omijają ograniczenia.

Iran odblokowuje internet

"Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku wolnego i regulowanego dostępu do cyberprzestrzeni" - zadeklarował Aref w wiadomości w X. Dodał, że jest to spełnienie "żądań ludzi, którzy opowiadają się po stronie systemu i Iranu" i zniesienie przeszkód w "rozwoju opartym na wiedzy i autorytetach naukowych".

Zniesienie blokady internetu zapowiedział już w poniedziałek prezydent Masud Pezeszkian. Lokalne media przekazały tę wiadomość, powołując się na ministerstwo łączności. Według agencji AFP za decyzję o odblokowaniu internetu odpowiada powołane przez Pezeszkiana specjalne biuro zarządzające cyberprzestrzenią.

Powiązana z irańskim sądownictwem agencja informacyjna Mizan podała we wtorek, że władze sądownicze zawiesiły ten prezydencki organ, po otrzymaniu skarg. Nie dodano dalszych szczegółów.

To nie pierwsza blokada

W przeszłości władze w Teheranie wielokrotnie blokowały lub poważnie ograniczały łączność internetową, szczególnie w czasie protestów przeciwko reżimowi.

Ropa naftowa na wagę złota. Europa coraz bliżej kryzysu

Ograniczało to możliwość przekazywania informacji z tego państwa, w tym tych dotyczących ofiar krwawo tłumionych manifestacji. Według organizacji broniących praw człowieka w czasie tłumienia masowych demonstracji na początku roku irańskie służby zabiły od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
