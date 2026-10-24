Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"

Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

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Kryzys finansowy jest czymś znacznie gorszym niż zwykła recesja. Dochodzi do niego, gdy "instalacja" systemu finansowego przestaje działać, a przepływ kredytu zostaje wstrzymany nawet wobec tych kredytobiorców, którzy nie dopuścili się żadnych uchybień. Wielki Kryzys lat 30. XX wieku był skrajnym przykładem kryzysu finansowego: upadło wówczas 9 tysięcy banków, a podaż pieniądza spadła o jedną trzecią - tłumaczy dziennik.

Według analizy opublikowanej w "Journal of Finance" istnieją dwa najważniejsze sygnały ostrzegawcze przed kryzysem finansowym. Jest to skok zadłużenia, połączony ze wzrostem cen aktywów w tym samym sektorze, obserwowany w ciągu trzech lat. Gdy oba te warunki są spełnione, prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w ciągu kolejnych trzech lat wynosi około 40 procent - ​​w porównaniu z mniej więcej 7 procentami w normalnych warunkach. Te sygnały widzimy w sektorze sztucznej inteligencji.

Zdaniem Samuela Hansona, ekonomisty z Harvard Business School, "zapalają się lampki alarmowe".

Gigantyczne wydatki na AI

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wydał raport, w którym ocenia, że rosnące zadłużenie "w ekosystemie AI" może doprowadzić do "globalnej korekty". Niektórzy eksperci oceniają, że sytuacja w szeroko rozumianym sektorze sztucznej inteligencji jest bardziej niepokojąca, niż tuż przed krachem finansowym z 2008 roku - relacjonuje dziennik.

Notowania części firm AI spadły znacząco po opublikowaniu raportu MFW. Wartość akcji CoreWeave, amerykańskiego operatora centrów danych, spadła niemal o połowę.

Według obliczeń Columbia Business School inwestycje w centra danych, czipy i energię dla sektora AI mogą sięgać rocznie 3,6 proc. PKB Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że są to większe nakłady niż w XIX i XX wieku ponoszono na budowę amerykańskich kolei i autostrad, elektryfikację, czy rozwój telekomunikacji.

Firma badawcza Gartner obliczyła, że aby odzyskać środki przeznaczone na budowę, jej obsługę finansową i wygenerować 12 proc. zysku właściciele centrów danych musieliby wygenerować do 2030 roku dochody rzędu 8,5 bln dolarów. Prognozy przewidują jednak, że będzie to nie więcej niż 3,6 bln dol., z czego blisko połowa przypadnie firmom, do których należy infrastruktura.

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"Kreatywna księgowość" branży sztucznej inteligencji

Kolejny czynnik ryzyka, to "kreatywna księgowość" uprawiana przez firmy AI, przywodząca na myśl "pamiętne, zawiłe struktury finansowe", które doprowadziły do kryzysu kredytów hipotecznych w 2008 roku - zauważa "NYT".

Na Wall Street wycena akcji firm związanych ze sztuczną inteligencją odpowiada za blisko połowę wartości indeksu S&P 500. Krach sektora mógłby więc - zdaniem ekspertów od ryzyka inwestycyjnego - doprowadzić do spadku notowań o 40 proc.

Jak podsumowuje dziennik, sektor AI nie musi ponieść jakiejś istotnej porażki, by doprowadzić do kryzysu. Wystarczy, że będzie odnosił sukcesy znacznie wolniej, niż zakładają inwestorzy.

Richard Bookstaber, dyrektor ds. ryzyka w UC Investments - jednostce Uniwersytetu Kalifornijskiego zarządzającej aktywami o wartości 236 miliardów dolarów - stwierdził w rozmowie z "NYT", że dziś odczuwa większy niepokój niż w przededniu ostatniego kryzysu. - To okres poważnego ryzyka, a wydaje się, że ludzie tego zupełnie nie rozumieją - powiedział.