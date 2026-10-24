Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"

|
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Amerykańska gospodarka ma przejawiać pierwsze symptomy charakterystyczne dla kryzysu finansowego - ostrzega "The New York Times". Ekonomiści sięgają po porównania z zapaścią w 2008 roku, zaznaczając, że sytuacja w sektorze sztucznej inteligencji jest bardziej niepokojąca, niż tuż przed krachem amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych.

Kryzys finansowy jest czymś znacznie gorszym niż zwykła recesja. Dochodzi do niego, gdy "instalacja" systemu finansowego przestaje działać, a przepływ kredytu zostaje wstrzymany nawet wobec tych kredytobiorców, którzy nie dopuścili się żadnych uchybień. Wielki Kryzys lat 30. XX wieku był skrajnym przykładem kryzysu finansowego: upadło wówczas 9 tysięcy banków, a podaż pieniądza spadła o jedną trzecią - tłumaczy dziennik.

Według analizy opublikowanej w "Journal of Finance" istnieją dwa najważniejsze sygnały ostrzegawcze przed kryzysem finansowym. Jest to skok zadłużenia, połączony ze wzrostem cen aktywów w tym samym sektorze, obserwowany w ciągu trzech lat. Gdy oba te warunki są spełnione, prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu w ciągu kolejnych trzech lat wynosi około 40 procent - ​​w porównaniu z mniej więcej 7 procentami w normalnych warunkach. Te sygnały widzimy w sektorze sztucznej inteligencji.

Zdaniem Samuela Hansona, ekonomisty z Harvard Business School, "zapalają się lampki alarmowe".

Gigantyczne wydatki na AI

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wydał raport, w którym ocenia, że rosnące zadłużenie "w ekosystemie AI" może doprowadzić do "globalnej korekty". Niektórzy eksperci oceniają, że sytuacja w szeroko rozumianym sektorze sztucznej inteligencji jest bardziej niepokojąca, niż tuż przed krachem finansowym z 2008 roku - relacjonuje dziennik.

Notowania części firm AI spadły znacząco po opublikowaniu raportu MFW. Wartość akcji CoreWeave, amerykańskiego operatora centrów danych, spadła niemal o połowę.

Według obliczeń Columbia Business School inwestycje w centra danych, czipy i energię dla sektora AI mogą sięgać rocznie 3,6 proc. PKB Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że są to większe nakłady niż w XIX i XX wieku ponoszono na budowę amerykańskich kolei i autostrad, elektryfikację, czy rozwój telekomunikacji.

Firma badawcza Gartner obliczyła, że aby odzyskać środki przeznaczone na budowę, jej obsługę finansową i wygenerować 12 proc. zysku właściciele centrów danych musieliby wygenerować do 2030 roku dochody rzędu 8,5 bln dolarów. Prognozy przewidują jednak, że będzie to nie więcej niż 3,6 bln dol., z czego blisko połowa przypadnie firmom, do których należy infrastruktura.

"Kreatywna księgowość" branży sztucznej inteligencji

Kolejny czynnik ryzyka, to "kreatywna księgowość" uprawiana przez firmy AI, przywodząca na myśl "pamiętne, zawiłe struktury finansowe", które doprowadziły do kryzysu kredytów hipotecznych w 2008 roku - zauważa "NYT".

Na Wall Street wycena akcji firm związanych ze sztuczną inteligencją odpowiada za blisko połowę wartości indeksu S&P 500. Krach sektora mógłby więc - zdaniem ekspertów od ryzyka inwestycyjnego - doprowadzić do spadku notowań o 40 proc.

Jak podsumowuje dziennik, sektor AI nie musi ponieść jakiejś istotnej porażki, by doprowadzić do kryzysu. Wystarczy, że będzie odnosił sukcesy znacznie wolniej, niż zakładają inwestorzy.

Richard Bookstaber, dyrektor ds. ryzyka w UC Investments - jednostce Uniwersytetu Kalifornijskiego zarządzającej aktywami o wartości 236 miliardów dolarów - stwierdził w rozmowie z "NYT", że dziś odczuwa większy niepokój niż w przededniu ostatniego kryzysu. - To okres poważnego ryzyka, a wydaje się, że ludzie tego zupełnie nie rozumieją - powiedział.

Źródło: PAP, "The New York Times"
Udostępnij:
Tagi:
USASztuczna inteligencjaWall StreetAIGospodarka USA
Zobacz także:
Mark Carney
Kanada jest gotowa na porozumienie. "Prezydent USA nie ma złudzeń"
Ze świata
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Jak się zmienią ceny na stacjach? Są nowe prognozy
Pieniądze
telefon, bankomat, smartfon
"Nie zalogujesz się do aplikacji". Banki ostrzegają
Pieniądze
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Luksusowe auta w rękach policji. Nowe informacje w sprawie Zondacrypto
Pieniądze
pap_20261018_1D9
Skradzione podczas protestów. Jest reakcja platform działających w Polsce
Handel
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2. "Mamy wreszcie finał po wyroku sądu"
Moto
Zmiana czasu
Koniec zmiany czasu? Stanowisko Brukseli
Ze świata
Donald Trump
Zadziwiający ruch Trumpa. Pentagon ma pomóc w wydobyciu
Ze świata
shutterstock_2260013305
Zmiany w zasiłkach od soboty. Ważny komunikat ZUS
Pieniądze
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Zmiana czasu. Za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
Dla pracownika
Medyka, 30.10.2024. Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Kontrole w krajach, nie na granicach. Ukraina chce zmian, w tym w Polsce
Ze świata
Viktor Orban
"Wszystko jest na sprzedaż". Córka Orbana wyprzedaje majątek
Ze świata
Donald Trump
Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy"
Ze świata
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
Ze świata
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Z kraju
rosneft tuapse - Vladfotograf shutterstock_2036508284
Rosyjski gigant traci miliardy. "Liczy na szybkie zakończenie"
Ze świata
Rafineria Gdańska
Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze
Z kraju
Domański i Tusk
Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje"
Rynki
Lotnisko w San Francisco
Obawa przed wirusem z Afryki. USA zaostrzają zasady wjazdu
Ze świata
2210B067X FOS LOS WLOCHY PARALIZ BS
Puste półki jak w czasie pandemii. "Nie dajemy już rady"
Jakub Loska
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Chodząca platforma nad polskim morzem
Na lądzie wyspa jądrowa, w wodzie chodząca platforma. Tak szykują się do budowy elektrowni
Jan Błaszkowski
38-latek notorycznie kradł butelki z alkoholem (zdj. ilustracyjne)
Sejm za wyższą akcyzą na alkohol. Pieniądze mają trafić do NFZ
Pieniądze
Puszka z napojem gazowanym
Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent
Pieniądze
portfel pieniądze
Sejm przyjął zmiany w podatkach. Dudek: to rzeczywiście było bolesne
Pieniądze
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Ważny termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto. Zostało kilka dni
Z kraju
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Vance: nie sądzę, by chodziło tu o Elona
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica