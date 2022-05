Pieniądze na pomoc dla uchodźców. Wyjaśnienie Komisji Europejskiej

Johansson powiedziała, że to nie jest prawda, że Polska nie dostaje pieniędzy na pomoc dla uchodźców. Dodała, że Polska nie wykorzystuje dziś wszystkich środków, jakie ma, by im pomagać i rząd musi po nie sięgnąć. Podkreśliła, że Polska dostała pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na ten cel i dopóki ich nie wykorzysta, trudno będzie mówić o stworzeniu nowego funduszu.

KE o środkach na pomoc uchodźcom

Dodała, że w ramach ReactEU w 2022 roku dla Polski przypada 268 mln euro i większość (183 mln euro) ciągle nie została przydzielona do konkretnych programów, więc może być przeznaczona na pomoc dla uchodźców. Dodatkowo w ramach prefinansowania w ReactEU do Polski trafiło już 562 mln euro.

Kolejnym problemem, na który wskazuje KE jest to, że Polska zbyt wolno przeprogramowuje fundusze, np. te bezpośrednio podlegające komisarz ds. wewnętrznych - w ramach Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) - 237 mln euro, oraz Border Management and Visa Instrument (BMVI) - 91 mln euro. Komisja ciągle czeka, aż Polska prześle programy, które umożliwią wykorzystanie środków z ubiegłych lat. Jeśli do końca roku programy nie zostaną uzgodnione, to pieniądze przepadną.