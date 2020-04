Gazprom będzie stosował się do nowych cen. "Musieliśmy kupować gaz drogo, a sprzedawać tanio"

Gazprom przekazał deklarację stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego, które zostały ustalone na mocy wyroku arbitrażu - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dodało, że zostały one opłacone w terminach kontraktowych, ale w wysokości wynikającej z nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku arbitrażu.

Spółka wezwała Gazprom do skorygowania tych faktur najpóźniej do 23 kwietnia, pod rygorem uznania, że rosyjski koncern celowo nie stosuje się do postanowień wyroku arbitrażu.