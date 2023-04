Około 80-85 procent dostaw gazu na Węgry pochodzi bezpośrednio z Rosji, więc ciągłość tych dostaw jest dla nas fundamentalna i krytyczna – powiedział minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, który we wtorek złożył wizytę w Moskwie. - Czy się to komuś podoba, czy nie, współpraca z Rosją pozostanie kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego - przekazał dodając, że zdaje sobie sprawę, że jego wizyta spotka się z krytyką na Zachodzie.

Współpraca węgiersko-rosyjska

Rozbudowa elektrowni jądrowej w Paksu

Dodał, że zmiany w umowie z Rosjanami zostaną przedłożone do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. Szijjarto liczy, że Komisja Europejska zaakceptuje je i nie będzie chciała "zagrozić długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw energii z Węgier". Rozbudowa elektrowni jądrowej w Paksu to jeden z kluczowych projektów rządu Viktora Orbana. Budowa dwóch nowych bloków o mocy 1200 MW każdy została na początku 2014 r. powierzona rosyjskiej państwowej spółce Rosatom. Cała inwestycja ma kosztować około 12 mld euro, z czego 80 proc. kosztów pokryje rosyjski kredyt. We wtorek do Budapesztu przyleciał z kolei minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhiej Alejnik, który w środę ma spotkać się z Szijjarto.