Słynne studio sprzedane. To tam powstały efekty do filmów "Avatar", czy "Władca pierścieni"

Zdobywca Oscara, Peter Jackson sprzedał swoje słynne studio tworzące efekty specjalne do filmów. Mieszczące się w nowozelandzkim Wellington studio Weta Digital zasłynęło z opracowania efektów wizualnych do takich filmów jak między innymi "Avatar", trylogia "Władca pierścieni" czy "Planeta małp" oraz do seriali, w tym między innymi do "Gry o tron". Teraz stanie się ono własnością tworzącej gry wideo firmy Unity Software.

Wartość tej transakcji to miliard sześćset trzydzieści milionów dolarów.

Peter Jackson sprzedaje Weta Digital

Jak podkreśla informujący o zakupie Weta Digital portal "The Guardian", transakcja jest kolejnym ekonomicznym ciosem w nowozelandzki rynek filmowo-serialowy. Nie dalej jak trzy miesiące temu Amazon Studios zdecydowało się na przeniesienie z tego kraju planu serialu "The Lord of the Rings" opartego na twórczości J.R.R. Tolkiena. W Nowej Zelandii zostanie nakręcony tylko pierwszy sezon tej najbardziej kosztownej produkcji w historii. Kolejne powstaną już w Wielkiej Brytanii.

"Avatar" Alex Kay Visuals / Shutterstock.com

Amerykańska firma Unity Software w wydanym po zakupie Weta Digital oświadczeniu podkreśla, że stworzone przez nowozelandzką firmę narzędzia do tworzenia efektów wizualnych zostaną teraz "zdemokratyzowane" i oddane w ręce "milionów twórców i artystów na całym świecie". Technologie te zostaną wykorzystane m.in. przez twórców gier wideo do tego, by ich produkcje były jeszcze bardziej realistyczne.

"Narzędzia Weta Digital stworzyły nam nieograniczone możliwości tworzenia światów i postaci, które zamieszkiwały w naszej wyobraźni. Razem z Unity stworzymy ścieżkę dla wszystkich artystów reprezentujących każdą formę przemysłu. Będą mogli korzystać z tych niewiarygodnie kreatywnych i potężnych narzędzi" – mówi współzałożyciel i prezes Weta Digital, Peter Jackson.

Peter Jackson Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/PAP

Nowozelandzki rynek filmowy i Weta Digital

Weta Digital zostało założone w 1993 roku z myślą o stworzeniu efektów wizualnych do filmu Jacksona zatytułowanego "Niebiańskie stworzenia". Wśród udziałowców firmy jest m.in. żona Jacksona, Fran Walsh. W rękach Jacksona pozostaje zatrudniająca około tysiąca siedmiuset pracowników WetaFX odpowiedzialna za efekty specjalne i produkcje animowane.

