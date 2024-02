Atak na wielką sieć handlową. Komunikat

"Grupa podjęła natychmiastowe kroki, by wyjaśnić i odpowiednio zareagować na ten incydent, a przy tym zapewnić bezpieczeństwo systemów IT całej Grupy, jak również wewnętrznego nadzoru finansowego. Podjęto również dodatkowe działania mające na celu przetestowanie i ulepszenie obecnych zasad i procedur" - napisano.

Największe firmy handlowe w Polsce

Biedronka i Lidl to największe sieci handlowe w Polsce, biorąc pod uwagę wielkość przychodów w 2023 roku. Tak wynika z danych zebranych przez "Forbes". Sieć Biedronka, która należy do spółki Jeronimo Martins Polska, w minionym roku uzyskała przychody w wysokości 85,03 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko jedną czwartą (24,6 proc.) w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Sieć Biedronka liczy blisko 3500 sklepów.