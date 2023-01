WhatsApp kontra Pegasus. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek NSO Group - producenta oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Izraelska firma domagała się oddalenia pozwu, a tymczasem sędziowie zezwolili WhatsApp, spółce należącej do koncernu Meta, by kontynuowała postępowania przeciw NSO.

WhatsApp kontra producent Pegasusa

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zaapelowała do sędziów o odrzucenie apelacji NSO, ponieważ Departament Stanu nigdy wcześniej nie uznał prywatnego podmiotu za "agenta obcego państwa", któremu przysługuje immunitet.

Agencja Reutera przypomina, że oprogramowanie Pegasus zostało między innymi wykorzystane przez rząd Arabii Saudyjskiej do inwigilacji otoczenia saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który został później zamordowany przez saudyjskich agentów w konsulacie królestwa w Stambule.

Czarna lista USA

W listopadzie 2021 roku rząd USA wpisał na swoją "czarną listę" firmę NSO Group, ponieważ w jego ocenie przedsiębiorstwo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Ministerstwo handlu USA wyjaśniło, że Pegasus był wykorzystywany do stosowania represji, w związku z tym firma została dodana do listy podmiotów z ograniczonym dostępem do amerykańskich komponentów i technologii.