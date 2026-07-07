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Nowa baza dla rakiet Patriot. Polska częścią kluczowej współpracy

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System Patriot
Kosiniak-Kamysz o donacjach wyposażenia i amunicji dla Ukrainy od początku wojny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: U.S. Army
USA, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpiszą oświadczenie woli z firmą Lockheed Martin w sprawie utworzenia europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot.

Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas NATO Defence Industry Forum - forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom. Wydarzenie zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

O sprawie poinformował we wtorek także Reuters, powołując się na swoje źródło.

Pociski Patriot. Kontrowersje wokół donacji dla Ukrainy

Pociski Patriot znalazły się niedawno w centrum kontrowersji wokół polskich donacji dla Ukrainy. Według informacji podawanych przez polityków opozycji rząd - jak to ujął we wpisie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak - "w tajemnicy przed Sejmem oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot". Polska miała rzekomo zrezygnować z planowanej dostawy pocisków na rzecz Ukrainy.

Zarzuty dementował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w sprawie donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.

>>> Szef MON o pociskach przekazanych Ukraińcom. "Stanowią margines naszych zdolności"

- Tutaj pierwsze kłamstwo, które się pojawiło i manipulacja, która jest przekazywana, że Polska kiedykolwiek zwolniła i odstąpiła swoją kolejkę na rzecz Ukrainy. Ani nie byliśmy o to proszeni, ani takiej decyzji nie podjęliśmy - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

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Źródło: PAP
Tagi:
branża zbrojeniowaNATOWojna w Ukrainie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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