Nowa baza dla rakiet Patriot. Polska częścią kluczowej współpracy
Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze podczas NATO Defence Industry Forum - forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom. Wydarzenie zgromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.
O sprawie poinformował we wtorek także Reuters, powołując się na swoje źródło.
Pociski Patriot. Kontrowersje wokół donacji dla Ukrainy
Pociski Patriot znalazły się niedawno w centrum kontrowersji wokół polskich donacji dla Ukrainy. Według informacji podawanych przez polityków opozycji rząd - jak to ujął we wpisie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak - "w tajemnicy przed Sejmem oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot". Polska miała rzekomo zrezygnować z planowanej dostawy pocisków na rzecz Ukrainy.
Zarzuty dementował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w sprawie donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.
>>> Szef MON o pociskach przekazanych Ukraińcom. "Stanowią margines naszych zdolności"
- Tutaj pierwsze kłamstwo, które się pojawiło i manipulacja, która jest przekazywana, że Polska kiedykolwiek zwolniła i odstąpiła swoją kolejkę na rzecz Ukrainy. Ani nie byliśmy o to proszeni, ani takiej decyzji nie podjęliśmy - oświadczył Kosiniak-Kamysz.