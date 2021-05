Unijne wakacje z paszportem. "Właściwie już jesteśmy gotowi"

Jesteśmy gotowi, aby nasze dokumenty medyczne były honorowane w całej Europie. Chcę, by polscy obywatele mieli możliwość podróżowania po Europie i są kraje, które mogą tego odmówić - podkreślił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek, że infrastruktura informatyczna, która jest potrzebna do działania paszportów szczepień, będzie gotowa od 1 czerwca.

"Polska jest przygotowana"

Podkreślił gotowość do wprowadzenia tego rozwiązania, "by nasi obywatele mieli prawo do podróżowania". - Ta dyskusja w najbliższych kilku tygodniach wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych będzie się w Europie toczyła - dodał Morawiecki.